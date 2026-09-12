Llanera recupera la antigua ruta a pie hasta el santuario de El Fresno para celebrar la última romería del verano

Caleyes y caminos que comunicaban antiguamente los pueblos de Llanera recuperan este domingo parte de su uso tradicional con la celebración de la XI Xira al Fresno. La iniciativa propone volver a recorrer a pie el camino que une Piñera, en San Cucao, con la ermita de Nuestra Señora del Fresno, en Bonielles, una ruta que durante generaciones utilizaron los vecinos para acudir a la fiesta del santuario.

La caminata partirá a las 10.15 horas de la fuente de La Reguera, en Piñera, aunque los participantes podrán incorporarse en cualquier punto del recorrido. Son aproximadamente 3 kilómetros, de dificultad fácil, que atraviesan caminos y senderos poco transitados en la actualidad por la transformación de los medios de transporte, pero que todavía permanecen en el territorio y en la memoria de los vecinos.

El recorrido pasa por Panizales, en la parroquia de Bonielles, antes de afrontar el último tramo hasta la ermita. La ruta recupera así una costumbre que, aunque nunca llegó a perderse por completo, había quedado relegada frente a otras formas de desplazamiento. Antaño, explican los organizadores, algunos vecinos realizaban la subida incluso a lomos de caballos o burros.

Punto de encuentro

El punto de partida tiene un significado especial. La fuente de La Reguera fue durante décadas un espacio de uso cotidiano para los vecinos como manantial, bebedero de animales y lavadero, además de lugar de reunión y de celebración de distintas actividades. Hoy vuelve a ejercer de punto de encuentro para quienes quieren recuperar aquella subida tradicional al Fresno.

La caminata tiene como destino una ermita que mantiene una especial relación con los pueblos de su entorno. El santuario recibe cada año a vecinos de Bonielles y de localidades de parroquias próximas, entre ellas Anduerga, Areñes, Fanes, Ferroñes, Llavares, Monteagudo, Vendón y Piñera, además de otros puntos de Llanera. La subida a pie pretende reforzar esa antigua comunicación entre pueblos vecinos.

La fiesta de Nuestra Señora del Fresno presenta dos singularidades dentro del calendario festivo de Llanera. Es la celebración que cierra las fiestas de prau del municipio y también la que se celebra a mayor altitud, en torno a los 400 metros. La ermita, situada en la falda del monte y algo alejada del núcleo de Bonielles, comparte con la de Fanes la condición de únicos santuarios del concejo.

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Una vez en el Fresno, a las 12.00 horas se celebrará la misa solemne, con la participación de la Coralina de Santa Cruz, seguida de una procesión acompañada de gaita y tambor. A las 13.00 horas tendrá lugar la sesión vermú. La Xira está organizada por las asociaciones de vecinos de Bonielles y San Cucao, con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera.