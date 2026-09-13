El depósito de Pruvia ya tenía fisuras a los diez años de uso y quedó inservible

Claro. Te dejo exactamente el mismo texto que has pegado, sin cambiar una sola palabra, únicamente incorporando algunas negritas en los puntos principales.

El depósito de agua de La Atalaya, en Pruvia (Llanera), será demolido y sustituido por otro de nueva planta después de que los estudios técnicos encargados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) constatasen la presencia de una serie de fisuras y desplazamientos que desembocaron en su "pérdida de funcionalidad" cuando apenas había transcurrido una década desde su construcción. Esos mismos informes apuntan como hipótesis técnica a que la estructura pudo ejecutarse sin determinadas armaduras horizontales que sí estaban previstas en los planos originales.

El nuevo depósito, con un coste de 3,92 millones, dieciocho meses de obras y cuya construcción fue anunciada hace unos días por la Confederación, va a permitirá a Llanera recuperar una de las dos principales cabeceras de su sistema de abastecimiento, actualmente inutilizada, y garantizar la regulación del suministro de agua a toda la parroquia de Pruvia. De La Atalaya dependen La Llomba, Lotero, Pruvia de Abajo, Pruvia de Arriba, Puga, Remoria y Santa Eulalia, donde se incluye la urbanización de Soto. El nuevo depósito conservará los 7.975 metros cúbicos de capacidad del actual.

La dimensión de la instalación proporciona un amplio margen de regulación. Los cálculos actualizados del proyecto sitúan el consumo medio diario de Pruvia en 837,7 metros cúbicos, cifra que ascendería a 1.077,5 en el horizonte de 2048. En los periodos estacionales de mayor consumo, la demanda máxima diaria prevista para ese año se eleva a 1.534,6 metros cúbicos, todavía muy por debajo de la capacidad del depósito.

La intervención busca dar una solución definitiva a los problemas de una infraestructura relativamente reciente. La Atalaya forma parte de las obras de mejora del abastecimiento de Llanera iniciadas en 2007, terminadas en octubre de 2010 y recibidas por la Administración en julio de 2011. En 2014 se entregó al Ayuntamiento su explotación, mantenimiento y conservación, aunque la titularidad permaneció en manos de la Administración General del Estado.

Los primeros problemas estructurales están documentados en julio de 2021, cuando la concesionaria municipal del agua, Aqualia, presentó un informe sobre el estado del depósito que advertía de la necesidad de acometer refuerzos. La Confederación entendió que las deficiencias detectadas excedían las labores ordinarias de mantenimiento que correspondían al Ayuntamiento y asumió, como titular de la infraestructura, la búsqueda de una solución.

El deterioro llevó a realizar una inspección técnica en noviembre de 2022 y, posteriormente, estudios geotécnicos y estructurales. Las grietas y desplazamientos se concentraban en la parte del depósito construida sobre terreno de relleno, mientras que la zona cimentada en el desmonte no presentaba esos daños. Tal diferencia llevó a estudiar la capacidad portante del terreno y el propio comportamiento de la estructura como posibles causas de que terminase fuera de servicio.

Los análisis confirmaron unas condiciones geotécnicas complejas. El depósito está situado a media ladera y una parte de la cimentación descansa sobre rellenos de espesor variable. Para levantar la nueva instalación será necesario retirar los terrenos deficientes y sustituirlos por un relleno estructural de escollera hormigonada. En algunas zonas, el espesor del nuevo relleno llegará a unos seis metros.

Los técnicos reconstruyeron mediante modelos informáticos el comportamiento del depósito bajo dos hipótesis: que las juntas entre los diferentes módulos hubieran sido ejecutadas con armadura horizontal pasante, como recogen los planos del proyecto original, o que careciesen de esa continuidad estructural. La segunda de ellas es, a juicio de los expertos, la que ofrece un comportamiento "compatible" con las patologías observadas. El propio proyecto concluye que "se sospecha" que el depósito fue ejecutado sin esa armadura, lo que habría causado los desplazamientos entre los muros y la aparición de las fisuras.

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Frente a una rehabilitación de la estructura dañada, los autores del proyecto argumentan en las graves patologías que acumula el depósito su decisión de que la actuación más adecuada pasa por su demolición completa y la construcción de uno nuevo en el mismo emplazamiento, saneando previamente el terreno. Por cierto, la nueva estructura se proyecta expresamente con juntas de construcción dotadas de armadura pasante.