Llanera celebra la Xira al Fresno con una ruta a pie al santuario para despedir las romerías del verano

Los antiguos caminos que comunicaban los pueblos de Llanera volvieron a cobrar vida este domingo con la celebración de la XI Xira al Fresno, una iniciativa que ha servido para recuperar una de las antiguas formas de llegar a pie hasta el santuario de Nuestra Señora del Fresno, en Bonielles. La caminata reunió a vecinos y participantes que recorrieron el trayecto entre Piñera, en San Cucao, y el templo siguiendo una ruta de unos tres kilómetros que durante generaciones utilizaron los habitantes de la zona para acudir a la fiesta .

La marcha partió de la fuente de La Reguera, en Piñera, aunque los participantes pudieron incorporarse al recorrido en distintos puntos. El itinerario, de dificultad fácil, discurrió por caminos y senderos, y pasó por Panizales, en la parroquia de Bonielles, antes de afrontar el último tramo.

Una vez en el templo, los participantes se sumaron a los actos religiosos de la jornada: la misa solemne, con la participación de la Coralina de Santa Cruz, seguida de la tradicional procesión, acompañada por gaita y tambor. La jornada continuó con sesión vermú.

La ermita de Nuestra Señora del Fresno mantiene una estrecha relación con los pueblos de su entorno y recibe cada año a vecinos de Bonielles y de localidades de parroquias próximas, entre ellas Anduerga, Areñes, Fanes, Ferroñes, Llavares, Monteagudo, Vendón y Piñera, además de otros puntos de Llanera.

La celebración tiene, además, dos particularidades dentro del calendario festivo de Llanera. Es la romería que cierra las fiestas de prau del concejo y, también, la que se celebra a mayor altitud, en torno a los 400 metros.

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La Xira estuvo organizada por las asociaciones de vecinos de Bonielles y San Cucao, con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera, y volvió a poner en valor unos caminos que durante generaciones fueron la conexión cotidiana entre pueblos.