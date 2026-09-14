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Cayés (Llanera) acogió un evento solidario a favor de la integración: la última iniciativa de Los Potrincos

Llanera Sin Barreras y la Fundación Talentos Diversos han sido las entidades favorecidas

Evento motero por la integración en Cayés (Llanera) | R. L. P.

Evento motero por la integración en Cayés (Llanera) | R. L. P.

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Cayés (Llanera) reunió a moteros llegados de distintos puntos de España y Portugal en el V Evento Solidario de Los Potrincos, a beneficio de Llanera Sin Barreras y la Fundación Talentos Diversos. La cita incluyó paella, juegos y un circuito de slalom en silla de ruedas. Por la tarde, ambas entidades participaron en una mesa redonda para explicar su labor en el concejo y agradecer la iniciativa solidaria.

Los Potrincos de Cayés mantienen desde hace años una destacada vertiente solidaria, vinculando buena parte de su actividad a iniciativas destinadas a ayudar a quienes más lo necesitan. El colectivo ha convertido así la participación vecinal y el carácter festivo de sus propuestas en una herramienta para recaudar fondos y colaborar con causas sociales, una labor que refuerza su implicación con Cayés y que trasciende la organización de actividades lúdicas.

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