Un galardón de solera local: la organización del "Llanerense del año", en manos municipales

El Ayuntamiento de Llanera asumirá por primera vez la organización del Premio Llanerense del Año, un galardón que alcanza este año su XVII edición y que hasta ahora promovía la asociación Gorfolí Santu Firme. El relevo supone la institucionalización de un reconocimiento nacido en 2010 con la intención de distinguir a personas vinculadas al concejo que hayan destacado en ámbitos como la ciencia, la cultura, la empresa o la sociedad civil.

La alcaldesa, Eva María Pérez, presentó ayer la nueva etapa del premio y destacó que para el Ayuntamiento supone "un honor" recoger el testigo de la asociación después de los años de trabajo dedicados a consolidar el reconocimiento. "Este premio no es un premio al uso, es algo muy simbólico y yo creo que es muy sentido por todos los llanerenses", señaló la regidora, que agradeció a los promotores que hayan confiado en el Consistorio para dar continuidad a la iniciativa.

El cambio, según explicó Pérez, se ha acordado después de varias conversaciones entre el Ayuntamiento y los responsables de la entidad organizadora. La intención municipal es mantener la fórmula que ha funcionado hasta ahora, incluidas las bases y buena parte de la estructura del proceso de elección.

Belisario Camblor, integrante de la asocaciación, recordó que el premio nació de la mano de Roberto Álvarez con una idea muy concreta: "Hay que premiar a los de casa". La iniciativa pretendía cubrir, según explicó, la sensación de que los llanerenses no tenían un reconocimiento propio para distinguir a sus vecinos más destacados. "Nos sentíamos huérfanos de premiar a los nuestros", afirmó.

La convocatoria dela presente edición se abre hoy, con un plazo para presentar candidaturas hasta el 15 de octubre. Las propuestas podrán ser formuladas, como hasta ahora, tanto por personas físicas como por grupos.

Una vez cerrado el plazo, se constituirá el jurado encargado de seleccionar al ganador. La concejala de Cultura, Montserrat Alonso explicó que la intención municipal es que estén representados los distintos grupos de la Corporación, además de incorporar a personas y entidades vinculadas al tejido asociativo, deportivo y empresarial del concejo.

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La entrega del premio está prevista para noviembre,, aunque la fecha todavía no es definitiva. El Ayuntamiento ha manejado como posible celebración el viernes 20 de noviembre.