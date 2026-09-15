La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de marihuana en Llanera y detiene a tres personas

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones interiores de marihuana instaladas en viviendas alquiladas del concejo de Llanera. La operación se ha saldado con tres detenidos, una cuarta persona identificada y la intervención de más de seis kilos de cannabis, 565 gramos de hachís y 5.100 euros.

La investigación comenzó el pasado junio, después de que el propietario de una vivienda denunciara los daños ocasionados en el inmueble, que había estado arrendado desde 2022 a dos personas cuyo contrato ya había vencido. Agentes del Equipo Roca de la Compañía de Avilés inspeccionaron la casa y comprobaron que no había sido utilizada como residencia, sino para cultivar cannabis. En una de las estancias encontraron catorce plantas, con un peso de 764 gramos. La instalación necesitaba un elevado consumo de energía y obtenía la electricidad mediante una conexión ilegal al alumbrado público. E-REDES confirmó posteriormente la existencia de esta manipulación.

La droga intervenida. / Guardia Civil / Ministerio del Interior

Las pesquisas permitieron identificar a los arrendatarios y localizar a otras dos personas que habían residido en el inmueble. Estas se habían trasladado a otra vivienda del concejo que también era utilizada para plantar, cultivar y recolectar marihuana, según informa el instituto armado. Uno de los presuntos responsables de la primera plantación fue detenido a finales de julio. Durante su declaración reconoció que había desarrollado esta actividad en varias viviendas de alquiler. Los agentes detuvieron a las otras dos personas a comienzos de agosto.

El registro del segundo inmueble permitió descubrir en el sótano 179 plantas sin florecer, 56 esquejes y otras 62 unidades en un secadero, con un peso de 3.518 gramos. En otra estancia había una caja con 2.013 gramos de marihuana ya preparada. Los agentes también intervinieron seis pastillas de hachís que pesaban 565 gramos, una báscula de precisión, una libreta con anotaciones sobre el cultivo interior de marihuana y un sobre con 5.100 euros. Esta segunda vivienda también tenía el suministro eléctrico conectado ilegalmente al alumbrado público. Un informe técnico de E-REDES confirmó la defraudación, al igual que había sucedido en el primer inmueble investigado.

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Los tres detenidos tienen 22, 36 y 42 años y son vecinos de Llanera y Langreo. Se les atribuyen delitos contra la salud pública por cultivo de drogas, daños intencionados y defraudación de fluido eléctrico.