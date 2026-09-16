Llanera forma a cuidadores en las tareas esenciales de la ayuda a domicilio

La Concejalía de Bienestar Social de Llanera organizará del 5 al 30 de octubre un curso sobre las tareas esenciales del servicio de ayuda a domicilio. La formación se impartirá en la Casa de Cultura de Posada, de 09.30 a 13.45 horas, y tendrá una duración total de 80 horas. El programa está dirigido a proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarios para atender y cuidar a personas en situación de dependencia en sus domicilios. Las clases abordarán la atención física, el aseo y la higiene corporal, así como la prestación de una asistencia integral e individualizada, adaptada a las necesidades de cada usuario.

Los participantes también aprenderán técnicas de traslado, movilización, deambulación y posicionamiento, teniendo en cuenta el grado de dependencia de cada persona. El programa incluye además formación en primeros auxilios para actuar ante posibles situaciones de emergencia. El Ayuntamiento sostiene que esta iniciativa permitirá mejorar la preparación de las personas vinculadas al sector de los cuidados y ofrecer una atención con mayores garantías de calidad y seguridad a los usuarios y sus familias.

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Las inscripciones se abren este miércoles en los Servicios Sociales de Posada, donde podrán formalizarse de 10.00 a 13.00 horas. El teléfono habilitado para solicitar información es el 985 77 34