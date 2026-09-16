Llanera reclama "medidas contundentes y eficaces" contra el lobo tras un ataque a tres ovejas xaldas en Ables

El equipo de gobierno de Llanera ha reclamado a las administraciones competentes medidas «contundentes y eficaces» frente a los ataques del lobo, después de que tres ovejas xaldas sufrieran un nuevo ataque durante la noche en la zona de Ables, certificado por un guarda de la Consejería de Medio Rural. El concejal de Ganadería y Medio Rural, David del Pozo, trasladó su apoyo al propietario de los animales y defendió la aplicación de un plan del lobo efectivo en todo el territorio, especialmente en zonas que hasta ahora permanecían libres de la presencia de la especie.

«Los ganaderos de Llanera ya soportan demasiados ataques y no podemos mirar hacia otro lado. Es necesario actuar y adoptar medidas contundentes que den respuesta a los afectados y permitan proteger su actividad», afirmó Del Pozo durante un encuentro con el propietario de las ovejas. El edil sostuvo que este nuevo episodio evidencia la necesidad de que las medidas de control resulten eficaces en todo el territorio, incluidas aquellas zonas que hasta ahora se habían mantenido libres de la presencia del lobo y que comienzan a registrar ataques, como ocurre en Llanera.

Del Pozo, que también ocupa la Secretaría de Medio Rural de la ejecutiva local del PSOE, incidió en que detrás de cada ataque existe un perjuicio directo para los ganaderos y para una actividad que considera fundamental para el mantenimiento del medio rural. «Los socialistas estamos del lado de quienes viven, trabajan y defienden nuestro medio rural. Los ganaderos necesitan el respaldo de las instituciones y medidas que les permitan desarrollar su actividad con seguridad y tranquilidad», aseguró.

Noticias relacionadas

El equipo de gobierno reiteró su compromiso con el sector y pidió que las administraciones competentes actúen con firmeza y responsabilidad ante los nuevos ataques, garantizando una respuesta adecuada para los profesionales afectados y la adopción de medidas que permitan proteger la actividad ganadera en el concejo.