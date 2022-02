Ha nacido la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA de Llanera. No siendo llanerense de nacimiento, tengo que decir que no soy ajeno a las actividades de Llanera, pues desde 1972 estoy muy vinculado a este concejo, especialmente por haberme casado con una llanerense, Carmen Hevia, la Nena del Belín, que ejerce de serlo, y venía a dar a luz a nuestros hijos en Asturias en lugar de en Canarias o en Madrid, para que fuesen asturianos y que veraneaban en Posada con sus abuelos Manolo y Etelvina.

Desde esa fecha he participado en numerosos actividades en Llanera: conferencias sobre misiones espaciales de NASA y ESA, en las que he desarrollado mi actividad profesional pero, quizá, lo que más me ha marcado fue la petición de quien fuera alcalde de Llanera y amigo, Avelino Sánchez, para que hiciera de pregonero de las Fiestas de los Exconxuraos de 2001, pues se habían creado formalmente sólo el año anterior y, desde entonces, mi familia y yo hemos participado en casi todas ellas, con gran alborozo de nuestros nietos.

Al contrario que el resto de mi familia asturiana, yo era el menos conocido pero, tras las fiestas en julio ocurrió un hecho fortuito, que me hizo ser, de pronto, reconocido en todo Asturias.

La anécdota es la siguiente: en octubre de 2001 se entregó el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) que está financiada por cinco Agencias Espaciales: NASA (Estados Unidos de América), ROSCOSMOS (Rusia), JAXA (Japón), CSA(Canadá) y ESA (30 estados europeos, entre ellos España).

Los premios fueron entregados a las máximas autoridades de cada Agencia pero, el director general de la ESA, Antonio Rodotá, no pudo llegar a tiempo para participar en la cena que la Fundación organiza a los homenajeados y delegó en mí en los actos del día anterior, incluida la rueda de prensa de los homenajeados. Y ocurrió que LA NUEVA ESPAÑA publicó en primera página de 26 de octubre la foto de los cinco representantes de las Agencias y dio conocer mi cara en todos los rincones asturianos, lo que me vinculó más a este concejo.

Anécdota aparte, sigo con interés las noticias de Asturias, especialmente las de Llanera, que ahora aumentará ya que van van a tener un tratamiento específico en esta nueva edición digital de LA NUEVA ESPAÑA de Llanera.

En mi pregón auguré un gran éxito a las Fiestas de Exconxuraos y, ahora, apuesto por una gran acogida de esta iniciativa por los lectores ya que va estar gestionada por prestigiosos periodistas.