El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 repartirá hoy 22 de diciembre un total de 2.520 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado, cuando se repartieron un total de 2.408 millones de euros en premios.

Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores cuando había 172 series, de 100.000 números cada una. Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70 por ciento en premios, es decir, que se repartirán 2.520 millones de euros.

Los premios que se repartirán estarán encabezados por el Gordo. El primer premio de la Lotería de Navidad 2022 cuenta con una cuantía de 400.000 euros al décimo. A continuación, está el segundo premio, el cual repartirá 125.000 euros al décimo. Posteriormente, aparece el tercer premio, con sus 50.000 euros de premio al décimo. Finalmente, están los cuartos premios, con 20.000 euros cada uno, y los quintos, con 6.000 euros de premio al décimo.

Para conocer la aparición de los números agraciados podrás seguir a partir de las 9.00 horas de la mañana de este jueves nuestro directo, que incluye la emisión en streaming del sorteo de Navidad desde el Teatro Real de Madrid.

Desde el minuto cero en que los bombos empiezan a rodar, el Gordo de la Lotería de Navidad 2022 puede aparecen en cualquier momento. El sorteo suele durar unas 4 horas, por lo que normalmente para las 13 horas habrá concluido. Este año, con la viñeta del décimo, Loterías vuelve a homenajear, un año más, a la cultura. En esta ocasión, 'La Virgen con el Niño en la Gloria', obra de Carlo Marattti y ubicada en el Museo Nacional del Prado, ilustra el décimo.

Los números de la Lotería de Navidad y los lugares agraciados, en directo

Los bombos, las bolas, la tolva y el resto de los elementos que intervendrán en el sorteo llegaron al Teatro Real de Madrid el pasado miércoles 16 de diciembre, donde permanecen custodiados bajo estrictas medidas de vigilancia y seguridad durante las 24 horas del día. El 21 de diciembre subirán al escenario para ultimar los detalles finales. Y en este diario te contaremos todos los detalles en directo.

Comprueba tus números de la Lotería de Navidad

Pero la esencia permanecerá y en nuestra cobertura podrás no solo seguir todos los detalles del sorteo del Gordo minuto a minuto, sino que dispondrás también de galerías de fotos, vídeos y un comprobador de premios para que puedas saber en directo si has tenido suerte con tu número.

Así que, si no quieres perderte ese momento tan especial en que los niños de San Ildefonso cantan el famoso "¡cuatro millones de euros!", conéctate desde primera hora de la mañana a nuestro directo de la Lotería de Navidad 2022.

A partir de entonces, los niños de San Ildefonso comenzarán a cantar los premios, mientras miles de españoles esperan a la aparición del Gordo y los grandes premios restantes, pero con mucha atención igualmente al resto, que siempre pueden dejar un pellizco en el bolsillo.

Una vez se vayan cantando los premios, podrás ir comprobando si has sido afortunado. Para ello, te recomendamos que recurras a nuestro comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2022. Simplemente, tendrás que introducir las numeraciones de los décimos con los que participas en esta edición y rápidamente sabrás si has resultado premiado o no.

Además, una vez cantados todos los premios, todavía te queda la opción de la pedrea.