A las reivindicaciones extremeñas de más empleo, mejores pensiones y salarios, y una conexiones ferroviarias más amplias y rápidas, entre otras importantes cuestiones, se suma estos días, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad, el anhelo de que la fortuna se acuerde de esta comunidad autónoma, pues poco o muy poco ha llovido en forma de premios en los últimos años.

Los extremeños no han catado a lo grande el sabor de los grandes premios desde hace años. Algún almuerzo a través de unos pocos décimos, algún entrante por décimos que llegaron procedentes de otras comunidades autónomas y poco más.

De hecho, si se compara el volumen económico de la lotería vendida en Extremadura para este sorteo con el dinero que llega a través de los premios, el desequilibrio en las arcas de la diosa Fortuna en esta comunidad es muy elevado.

Un ejemplo claro está en el pasado año. Algo más de 3,3 millones de euros en premios llegaron a Extremadura, comunidad que, por contra, gastó 65,1 millones de euros en la lotería de Navidad.

Y es que desde 2019 los bombos del sorteo se han olvidado de esta región. Aquel año, la Lotería de Navidad repartió alrededor de 17 millones de euros en Extremadura, principalmente en Fuente del Maestre (Badajoz), donde se vendieron diez series y ocho décimos del número 10.989, agraciado con el segundo premio de este sorteo.

Un año antes (2018), la diosa Fortuna dejó más de 5,1 millones de euros, merced a décimos sueltos comprados en puntos electrónicos de venta y de "décimos viajeros" agraciados con los premios más importantes.

Si nos remontamos a 2017, sólo los "quintos" premios y los "décimos viajeros" permitieron a Extremadura recuperar algo del dinero invertido en este sorteo, que dejó cerca 4,7 millones de euros.

No obstante, no hace falta viajar mucho más en el tiempo para comprobar que las oportunidades de que lloviera "dinero" a través de este sorteo no han sido muy reales.

Cerca de 1,3 millones de euros "cayeron" en 2021 a través de los grandes premios, una cifra ridícula si tenemos en cuenta que las ventas en lotería navideña rondaron los 61,5 millones de euros.

Peor le fue a Extremadura en 2020, pues los bombos sólo permitieron que llegara algo más de un millón de euros cuando las ventas alcanzaron los 52,7 millones de euros.

El pasado año, en 2022, el sorteo extraordinario de Navidad dejó poco más de 3,3 millones de euros -sólo de los principales premios- gracias a uno de los quintos premios, el 24.492, que maquilló la poca fortuna que arrastra Extremadura desde hace tiempo en este sorteo.

Este número repartió 2,4 millones de euros en Badajoz y un décimo del primer premio dejó 400.000 euros en Miajadas (Cáceres), donde fue adquirido al azar en un punto de venta.

A estos importes se sumaron los premios correspondientes a los denominados "décimos viajeros", aquellos que llegan a Extremadura adquiridos por particulares en otras comunidades autónomas.

De hecho, dos décimos del segundo premio de 2022, el 04.074, llegaron a Valdencín (Cáceres) procedentes del País Vasco, lo que permitió a una familia de esta localidad ganar 250.000 euros.

También Badajoz, junto a Zafra y Plasencia, fue protagonista de la fortuna del número 25.296, uno de los cuartos premios del sorteo, que trajo 260.000 euros en total. La diosa Fortuna cerró su reparto de premios en Extremadura en 2022 con un total de 66.000 euros correspondientes a once décimos del número 87.092, uno de los quintos premios.

Para el sorteo de este próximo jueves, Extremadura tiene consignados inicialmente décimos de lotería por un importe cercano a los 67,5 millones de euros, una cifra que se reducirá con la devolución de los décimos no adquiridos.