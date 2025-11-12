LOTERÍA NAVIDAD
Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025
El spot es el tradicional pistoletazo de salida de las ansiadas fiestas navideñas
Andrea Riera
El Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los eventos más esperados del año, en el que cada 22 de diciembre, millones de españoles siguen con atención a los niños de San Ildefonso con la esperanza de ser uno de los afortunados de 'El Gordo'
Ahora ha llegado el momento. Este miércoles 12 de noviembre se ha presentado uno de los anuncios más esperados del año que se convierte en el tradicional pistoletazo de salida de las ansiadas fiestas navideñas: el spot de la Lotería de Navidad 2025.
Jesús Huerta, presidente de la SELAE, ha explicado que el anuncio de este año tiene forma de cuento de Navidad, que son "historias donde suceden, a veces, los acontecimientos menos probables o incluso imposibles" y que "resaltan, a través de sentimientos inmateriales, las cosas más importantes de la vida".
Huerta ha asegurado que la historia, desarrollada por la Agencia Proximity, se trata de una "gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu navideño bajo la forma de cuento".
El vídeo comienza con imágenes de un mercadillo navideño lleno de gente. En uno de los puestos, una pareja encuentra un décimo de Lotería de Navidad enmarcado; les llama la atención y deciden comprarlo.
Intrigada por el motivo por el que alguien habría enmarcado un décimo, la mujer investiga y descubre que está premiado con un quinto premio. "Pero si el décimo está aquí, por algo renunciaría al décimo", le comenta a su pareja.
Al consultar en la administración de lotería, le informan que el décimo tiene más de 30 años, lo que despierta aún más su curiosidad sobre quién podría haber renunciado a un premio de ese valor.
Tras indagar con el vendedor y seguir las pistas, logran identificar al propietario original. El hombre sabía que el décimo estaba premiado, pero nunca lo cobró porque su hija había escrito en la parte trasera: "Felicidades, papá, vas a ser abuelo".
Su nieto le preguntó por qué no lo había cobrado, pero el abuelo tenía muy claro su motivo: "Ese era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio, y a la abuela y a mí, 'El Gordo'".
El valor sentimental del mensaje hicieron que el premio permaneciera intacto durante décadas, hasta que finalmente llegó a manos de la pareja, que descubrió que habían adquirido un décimo ganador de quinta categoría.
