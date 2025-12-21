Lotería de Navidad de récord: repartirá 2.772 millones, 70 más que en 2024

Puntualmente, a las ocho de la mañana, abrirá este lunes el Teatro Real de Madrid para acoger al variopinto público que cada año se congrega en torno al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Fieles a la cita, llevan días haciendo cola. Y, en esta ocasión, tienen más posibilidades de ser agraciados. En total, la fortuna dejará un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

El sorteo cuenta este año con 198 series por cada número, cinco más que en la edición anterior, por lo que hay 1.980 décimos disponibles, la cifra más alta de la historia. Es decir, se han puesto a la venta más décimos y, en consecuencia, se prevé que haya más ganadores totales. Sin embargo, como cada serie contiene los 100.000 billetes habituales, las probabilidades de ganar son las mismas.

Una posibilidad entre 100.000

Se mantiene el tradicional bombo de mayor tamaño con 100.000 bolas y el de los premios, más pequeño, con 1.807. Para que fuera más fácil ganar, el sorteo debería reducir la cantidad de bolas en el primero. Pero, como se mantiene, la probabilidad de ganar el Gordo es de una entre 100.000, es decir, muy escasa. Aun así, la ilusión perdura año tras año. El Consejo Empresarial del Juego (CeJuego) calcula que en torno a 27 millones de personas han comprado este año algún décimo, con un máximo histórico de ventas de 3.505 millones de euros.

Por su parte, Loterías y Apuestas del Estado calcula que cada español ha gastado una media de 76 euros, 2,2 euros más que el año pasado. Por comunidades, la región que más invierte por habitante es Castilla y León, con una media de 121,28 euros, al igual que en 2024, seguida de Asturias (119,67 euros) y La Rioja (113,96 euros). Por el contrario, los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros) son los que menos gastan, seguidos de los de Baleares (42,94 euros) y Canarias (47,24 euros).

Las ventas

Por otro lado, los territorios que más décimos han vendido son similares al año pasado. En 2024 la Comunidad de Madrid lideró las ventas, con 596 millones de euros consignados, seguida de Andalucía (552 millones), Cataluña (458 millones) y la Comunidad Valenciana (452 millones).

El año pasado el Gordo, dotado de un importe de cuatro millones de euros a la serie, es decir, 400.000 euros al décimo, cayó en el número 72.480, que se vendió íntegramente en la administración número 6 de Logroño, pero la mayoría de las series viajaron hasta Madrid, a través de participaciones en un club deportivo.

Como cada año, los décimos más buscados este 2025 han sido los que coinciden con fechas o acontecimientos destacados. Así, el apagón que dejó a España sin luz durante varias horas ha convertido al número 28425 en uno de los más solicitados, al igual que otras fechas relacionadas con personajes relevantes fallecidos recientemente, como Jane Goodall (11025) o el Papa Francisco (21425).

Marc Márquez

Pero uno de los números más buscados no tiene nada que ver con una fecha histórica, sino con el dorsal de Marc Márquez: el 00093, que se ha agotado en muchos puntos de venta, después de que el motorista haya conquistado el campeonato del mundo de MotoGP.