150.000 euros por décimo

Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad

La firma de ropa y complementos puso a disposición de su plantilla décimos y participaciones del 70.048, agraciado con 125.000 euros al décimo

En la sede de Vigo hubo vítores, lágrimas de alegría y gritos de felicidad

Bimba y Lola reparte 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad

Bimba y Lola reparte 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad / Marta G. Brea

Patricia Casteleiro

Bimba y Lola ha repartido 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad. La empresa gallega de ropa y complementos puso a disposición de su plantilla de toda España, de forma online, décimos y participaciones de 5 euros del 70048, dotado de 1.250.000 euros a la serie, es decir 125.000 euros al boleto.

Uno de los puntos donde se celebró la fortuna fue la sede de Vigo, en la Avenida de Madrid. Allí hubo vítores, lágrimas de alegría y gritos de felicidad entre una plantilla incrédula. Según informan desde dentro, también hubo quien lamentó más que nunca no haber participado en el sorteo. "A nosotros no nos tocó nada, debemos ser del 20% de la empresa que no compramos. El resto celebran", lamentaban algunos empleados.

"Yo compartí mi boleto, así que tengo 60.000 euros con una amiga"; "hay gente que ha cogido muchas participaciones para repartir con la familia"; "tengo compañeros que habían jugado hasta 70 y 100 euros", son algunos de los relatos de las afortunadas de la nave viguesa.

Empleadas de Bimba y Lola en Pontevedra celebran el pellizco del segundo premio de la Lotería de Navidad.

Empleadas de Bimba y Lola en Pontevedra celebran el pellizco del segundo premio de la Lotería de Navidad. / Gustavo Santos

Al ser el 70.048 el número escogido por la empresa para repartir por todo el territorio nacional, los afortunados se salpican por toda la geografía española. Así en Galicia, esta mañana celebran el pellizco del segundo premio empleadas de Vigo, de A Coruña o de Pontevedra.

TEMAS

