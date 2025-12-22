150.000 euros por décimo
Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
La firma de ropa y complementos puso a disposición de su plantilla décimos y participaciones del 70.048, agraciado con 125.000 euros al décimo
En la sede de Vigo hubo vítores, lágrimas de alegría y gritos de felicidad
Patricia Casteleiro
Bimba y Lola ha repartido 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad. La empresa gallega de ropa y complementos puso a disposición de su plantilla de toda España, de forma online, décimos y participaciones de 5 euros del 70048, dotado de 1.250.000 euros a la serie, es decir 125.000 euros al boleto.
Uno de los puntos donde se celebró la fortuna fue la sede de Vigo, en la Avenida de Madrid. Allí hubo vítores, lágrimas de alegría y gritos de felicidad entre una plantilla incrédula. Según informan desde dentro, también hubo quien lamentó más que nunca no haber participado en el sorteo. "A nosotros no nos tocó nada, debemos ser del 20% de la empresa que no compramos. El resto celebran", lamentaban algunos empleados.
"Yo compartí mi boleto, así que tengo 60.000 euros con una amiga"; "hay gente que ha cogido muchas participaciones para repartir con la familia"; "tengo compañeros que habían jugado hasta 70 y 100 euros", son algunos de los relatos de las afortunadas de la nave viguesa.
Al ser el 70.048 el número escogido por la empresa para repartir por todo el territorio nacional, los afortunados se salpican por toda la geografía española. Así en Galicia, esta mañana celebran el pellizco del segundo premio empleadas de Vigo, de A Coruña o de Pontevedra.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros