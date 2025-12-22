Cómo ha cambiado la Lotería de Navidad a lo largo de su historia: hitos, rarezas y momentos clave

Como todos los años, se aproxima la Navidad y eso significa la llegada de una de las mayores tradiciones de la sociedad española, la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, una cita ineludible de todos los 22 de diciembre y que con más de dos siglos de historia, ha calado hondo en toda la población.

Raro es encontrar a alguien que no juega a la Lotería de Navidad. En el trabajo, con la familia, como recuerdo de los pueblos o de algún sitio al que se ha ido de viaje, casi todo el mundo compra y comparte sus décimos para buscar la suerte en un cita tan señalada.

El sorteo se rige por una serie de tradiciones que hacen que ya forme parte del imaginario colectivo. Sin embargo, en toda esa imagen clásica también ha habido a lo largo de los años espacio para ciertas modificaciones y novedades.

Entre los principales cambios que el sorteo ha experimentado podemos destacar los relativos a su moneda, el valor de los premios, el diseño de los décimos y la sede del sorteo, siendo su inquebrantable celebración, incluso durante guerras y crisis, uno de los principales hitos que la han hecho perdurable en el recuerdo de los españoles.

Estos son algunos de los hitos más reseñables de la historia del sorteo: