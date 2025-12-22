Sorteo extraordinario
Cuánto se juega en España por persona: el gasto medio, máximo y mínimo en Lotería de Navidad
El sorteo de la Lotería de Navidad es el que más participación tiene de todos los que se celebran cada año
J.E.
La Lotería de Navidad llega un año más este 22 de diciembre y lo hace con los españoles jugando más que nunca y depositando sus esperanzas en hacerse con uno de los premios mayores.
La inmensa mayoría de la población nacional juega al menos un décimo en este tradicional sorteo, pero en según qué provincias las cifras se disparan.
En promedio, con datos del pasado año 2024, cada español juega 73,84 euros, lo que supone prácticamente cuatro décimos, dando lugar a que la gran mayoría de los 198 millones de décimos que se ponen en juego tengan comprador.
No obstante, es interesante realizar este examen por territorios, ya que se dan grandes diferencias según en qué parte de la geografía española se mire.
La provincia en la que más se juega a esta Lotería de Navidad es Soria, con un gasto promedio de 285,04 euros por habitante, si bien hay que tener en cuenta la gran cantidad de décimos que juegan los visitantes y los que van ocasionalmente a los pueblos de dicha provincia.
A continuación figuran Palencia (145,59 euros), Burgos (141,75 euros) y Segovia (133,73 euros), todas ellas teniendo características demográficas similares a la de la provincia anteriormente citada.
Si miramos en el otro extremo, cabe resaltar que los dos territorios que menos juegan a la lotería son las ciudades autónomas de Melilla (16,75 euros) y Ceuta (18,55 euros), siendo las únicas en las que la media da menos de un décimo por persona.
En cuanto a las provincias peninsulares, el mínimo lo tienen las provincias catalanas. En Girona se juegan 45,60 euros por habitante, en Tarragona 51,22 euros y en Barcelona 54 euros por persona.
Por su parte, la capital Madrid se encuentra muy cerca del promedio nacional, con un gasto de 83,83 euros por persona.
