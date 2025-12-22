Lotería de Navidad 2025, en directo | El Teatro Real abre sus puertas para vivir el Sorteo Extraordinario de Navidad

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

Castilla y León, la comunidad autónoma con mayor gasto medio por habitante La comunidad en la que más ventas de lotería se han registrado, un año más, es Castilla y León, con 118,01 euros por habitante; seguida de Asturias, con 115,04, y La Rioja, con 107,74 euros. En Espña, el gasto medio por ciudadano ha sido de 72,36 euros, mientras que el pasado año fue de 73 euros.

Las ventas del sorteo de Navidad suben a 3.554 millones de euros, un 1,4 % más que en 2024 Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este domingo han crecido un 1,4 % respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Se trata del quinto año consecutivo en el que suben las ventas de este sorteo de Navidad, tras la bajada registrada en 2020 a causa de la pandemia de la covid-19.

La mítica Manoli, a sus 88 años, vuelve a vivir un sorteo en el Teatro Real un año más Manoli, la mítica anciana que cada año acude disfrazada al Teatro Real para disfrutar el sorteo extraordinario, no ha faltado a su cita con la lotería navideña. "A ver si nos toca algo", ha declarado, ilusionada, a Televisión Española. Manoli ha señalado que, mientras viva, pasará este 22 de diciembre en el teatro madrileño.

Las bolas comienzan a ser trasladas al bombo Las 100.000 bolas participantes en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya han comenzado a ser vertidas en el bombo grande del Teatro Real. Los asistentes al mismo, que prácticamente ya llenan el patio de butacas, han estallado de emoción al presenciar la caída de las primeras. Lotería de Navidad 2025. / EFE

La 'pedrea' repartirá millones en premios secundarios "¡Mil euros!". Esta frase es la más repetida cada año por los niños de San Ildefonso en el Teatro Real de Madrid. Se trata de la 'pedrea', un conjunto de premios secundarios más modestos pero que, eso sí, son con diferencia los más abundantes. Cuando se canta este "¡Mil euros!", quiere decir que el sorteo ha gratificado a la serie de ese número en cuestión con esa cuantía. Es decir, cada décimo obtiene un premio de 100 euros. En el sorteo de 2025, al igual que en ediciones recientes, hay 1.794 pedreas asignadas. Pequeñas dosis de ilusión que permite a los participantes, al menos, recuperar parte de lo invertido en la edición de lotería navideña.

¿Quiénes son los niños de San Ildefonso? La razón por la que cantan la Lotería de Navidad Cada 22 de diciembre los alumnos y alumnas de esta institución educativa reparten alegría por todo el país anunciando la pedrea y los grandes premios de la lotería navideña. Este colegio, cuyo fecha de nacimiento es previa al reinado de los Reyes Católicos, ofrece educación a menores con dificultades socioeconómicas. Es el centro educativo laico más antiguo del país. El motivo histórico de esta colaboración es económico. Según historiadores, la institución recibía 500 reales por la participación de los niños en el siglo XIX, una cuantía importante que les servía para cubrir las necesidades de los menores que acogía el centro. También se dice que sus alumnos ya cantaban, desde antes de esa primera edición, el sorteo por las calles a cambio de limosnas.

Poco a poco, se empieza a llenar el patio de butacas del Teatro Real para vivir un día muy especial Pese a que aún falta más de media hora para el inicio del sorteo, el Teatro Real ya empieza a coger color para la gran cita. Los asistentes llegan a este templo cultural de Madrid ataviados con disfraces de lo más variopintos, aunque la gran mayoría de ellos tienen el tinte navideño clásico de estas fechas señaladas. Se respira ilusión por los cuatro costados del patio de butacas.

¿Cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería de Navidad? El sorteo de la Lotería de Navidad nació en Cádiz, en el marco de la Guerra de la Independencia. El 18 de diciembre de 1812, la ciudad andaluza acogió la primera edición de este día tan especial. El precio del billete era de 40 reales y el premio ascendía a 8.000 pesos, y el primer Gordo fue para el número 03604.

El sorteo de este año repartirá 2.772 millones de euros El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este 22 de diciembre hasta 2.772 millones de euros, con un premio gordo valorado en cuatro millones de euros por serie, traducido en unos 400.000 euros por décimo. El segundo premio repartirá 125.000 euros por décimo, y el tercero, 50.000 euros.