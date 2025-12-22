Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

En Directo

Sorteo de Navidad

Lotería de Navidad 2025, en directo | El Teatro Real abre sus puertas para vivir el Sorteo Extraordinario de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este 2025 un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo

DIRECTO | Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 / RTVE

Javier Quintana

Madrid

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
  4. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  5. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
  6. El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
  7. El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
  8. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros

DIRECTO | Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

DIRECTO | Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025, en imágenes

Lotería de Navidad 2025, en imágenes

Gijón se blinda por Navidad: así trabaja la Policía Local para velar por la seguridad durante las fiestas (en imágenes)

Gijón se blinda por Navidad: así trabaja la Policía Local para velar por la seguridad durante las fiestas (en imágenes)

EN DIRECTO | Sigue el sorteo de la Lotería de Navidad en Asturias: el Gordo, las reacciones y todos los números premiados en la región

EN DIRECTO | Sigue el sorteo de la Lotería de Navidad en Asturias: el Gordo, las reacciones y todos los números premiados en la región

Villaviciosa apuesta por la sostenibilidad y la economía circular

Villaviciosa apuesta por la sostenibilidad y la economía circular

DIRECTO | Declaración institucional de Pedro Sánchez

Mercaplana abre sus puertas

Mercaplana abre sus puertas

Ruta por uno de los grandes hitos de la industria asturiana

Ruta por uno de los grandes hitos de la industria asturiana
Tracking Pixel Contents