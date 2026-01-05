Sorteo Extraordinario
¿Cuánto se puede ganar en la Lotería del Niño 2026? Todos los premios, al detalle
Manuela Valdés
El próximo martes , 6 de enero, el salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) abrirá de nuevo sus puertas para celebrar la Lotería del Niño 2026, un sorteo que cada año congrega a más fieles y que brinda una nueva oportunidad de finalizar las fiestas con un buen pellizco de dinero en el bolsillo.
Cuánto puedo ganar con la Lotería del Niño 2026
De la misma forma que ocurre con la Lotería de Navidad, a medida que se aproxima la fecha de celebración, muchos empiezan a preguntarse cuánto dinero pueden conseguir por décimo jugado. Los premios de la Lotería del Niño 2026 quedan de la siguiente manera:
- Primer premio: 200.000 € al décimo (168.000 € tras impuestos)
- Segundo premio: 75.000 € al décimo (68.000 € tras impuestos)
- Tercer premio: 25.000 € al décimo
- Extracciones de 4 cifras: 350 € al décimo
- Extracciones de 3 cifras: 100 € al décimo
- Extracciones de 2 cifras: 40 € al décimo
- Aproximaciones al primer premio: 1.200 € al décimo
- Aproximaciones al segundo premio: 610 € al décimo
- Centena del primer premio: 100 € al décimo
- Centena del segundo premio: 100 € al décimo
- Centena del tercer premio: 100 € al décimo
- Tres últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo
- Tres últimas cifras del segundo premio: 100 € al décimo
- Dos últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo
- Reintegros: 20 € al décimo
Cuánto se queda Hacienda
Como ya ocurrió el año pasado, la Agencia Tributaria se lleva este año solo un 20 % para premios superiores a 40.000 euros. Por tanto, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación. En el caso del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2025, los únicos décimos en los que Hacienda se llevará una parte serán en los correspondientes al primer y segundo premio.
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices