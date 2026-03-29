Barayo, la playa virgen de Asturias que ha recuperado su esplendor tras una gran intervención: "Es una joya, tiene las mejores dunas de todo el Cantábrico

Considerada una de las joyas vírgenes del litoral cantábrico, la playa de Barayo, frontera natural entre los concejos de Navia y Valdés, posee un ecosistema de incalculable valor en el que sobresalen sus dunas. Este espacio, catalogado como Reserva Natural Parcial, fue objeto de una novedosa intervención, relevante a nivel nacional, en el marco del proyecto europeo "Life ARCOS". Sus resultados saltan a la vista y los expertos consideran que se ha logrado recuperar una parte significativa del valor natural del sistema dunar: "La mejora es muy notable". Aun así, advierten de la necesidad de hacer seguimientos y controles en un espacio tan bello como vulnerable.

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo (Indurot) fue el organismo encargado de coordinar el citado Life ARCOS, cuyo objetivo global era "mejorar el estado de conservación de diez lugares de interés comunitario de la costa cantábrica". Barayo, con 670 metros de longitud, fue uno de los enclaves elegidos para actuar en el plazo de cinco años en que se desarrolló el proyecto. Defienden los expertos que la singularidad de Barayo reside en que "en su ecosistema se desarrollan ambientes fluviales, estuarinos y dunares, una convivencia poco común en el Cantábrico y que añade valor a este espacio emblemático".

"Importantes problemas"

La actividad comenzó en 2014 y, precisa la coordinadora de la Unidad de Geomorfología del Indurot, Elena Fernández, que el punto de partida no era nada alentador. Cabe añadir que la playa había resultado gravemente afectada por los temporales de mar de 2013 y 2014, que habían generado una pared vertical muy llamativa en el frente dunar. "En aquel momento, la duna presentaba importantes problemas ligados, por un lado, a la masiva ocupación por matorral, arbolado no autóctono y especies invasoras y, por otro, a una erosión continuada en años precedentes que había retirado el frente dunar más de 30 metros hacia el interior", señala. El resultado, añade, era "la práctica desaparición de la vegetación propia de este tipo de ambientes".

Para revertir esta situación, precisa esta doctora en Geología, se realizaron varios trabajos, destacando la eliminación de especies no autóctonas junto con trabajos de revegetación de especies dunares, así como la aplicación de técnicas blandas de bioingeniería. "Concretamente, se abordó una remodelación del frente dunar para mitigar la regresión del sistema y aumentar su resiliencia frente al cambio climático", abunda la experta.

Un grupo de expertos participantes en el proyecto en una foto de archivo en la playa. / Life ARCOS

"Gran cobertura de plantas estructurales"

Elena Fernández expone la necesidad de continuar con los trabajos de seguimiento y mantenimiento en este arenal "dada la vulnerabilidad de este emplazamiento, especialmente en relación con la presencia de especies invasoras que persisten en el sistema". Con todo, alaba la huella del proyecto Life Arcos pues "en pocos años se ha conseguido restaurar el valor natural de la duna, logrando una gran cobertura de plantas estructurales, la expansión significativa de hábitats dunares desaparecidos y la recuperación del proceso natural de formación dunar".

Buen conocedor de la playa de Barayo y de sus dunas es también el profesor Tomás Emilio Díaz, catedrático emérito de botánica en la Universidad de Oviedo. Cuenta el especialista que el sistema dunar de Barayo se ha mejorado bastante al evitar el acceso peatonal a las dunas interiores, que se conservan "bastante bien".

Playa de Barayo / MIKI LOPEZ

Diversidad de ecosistemas

"Eso evita el desgaste", apunta, convencido de que esta playa fronteriza entre Valdés y Navia es uno de los lugares "con mejores dunas de toda la costa cantábrica". Y añade: "Es una joya". En este sentido, destaca el hecho de que la duna esté conectada con el bosque de ribera propio de la desembocadura de los ríos, lo que lo convierte en un espacio singular. "En pocos metros hay una gran diversidad de ecosistemas y eso es muy importante", expone.

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Díaz da cuenta de una ventaja de Barayo y es su difícil acceso. Esta situación motiva que no sea una playa de multitudes, lo que beneficia al ecosistema. "Evitar la llegada de los coches a la playa es un buen sistema de protección de las dunas", señala. Para el profesor, Barayo es un lugar de culto al que ir a disfrutar, pero también un enclave idóneo para aprender.