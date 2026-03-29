Domingo de Ramos en Luarca, una celebración que atrae a centenares de personas con un propósito: "Hay que mantener la tradición"

Luarca volvió a responder este Domingo de Ramos con una plaza llena, ramos en alto y una presencia notable de familias enteras, muchas de ellas repitiendo un gesto que se transmite de generación en generación.

La bendición y la posterior procesión reunieron a vecinos de la villa, personas llegadas de parroquias cercanas y también visitantes que se acercaron atraídos por el "ambiente y por el valor simbólico" de una cita que, para muchos, sigue siendo inseparable de la "tradición".

Entre quienes no faltan nunca estaban Flor Allande y Concepción Martínez, que resumieron el sentido de la jornada en pocas palabras: "Hay que conservar las tradiciones". Ambas explicaron que acuden a bendecir el ramo a la céntrica plaza del Ayuntamiento de Valdés "para que nos proteja a las familias y a las casas durante todo el año".

En imágenes: la bendición de Ramos y la procesión de la Borriquilla en Luarca / A. M. S.

Mantienen una costumbre que luego continúa en el ámbito doméstico, con ramas colocadas en la entrada o repartidas por la vivienda. "La fe mueve montañas", apuntó Concepción Martínez, mientras su amiga incidía en que se trata de "tradiciones de antaño" que "hay que conservar".

Mucho laurel y olivo

Ese vínculo con lo heredado se repitió en buena parte de los testimonios recogidos durante la mañana. Raquel Menéndez aseguró que acude "por tradición sobre todas las cosas" y contó que siempre lleva "laurel y olivo", como hizo antes con su hijo y después con sus sobrinos. Isabel Fernández, por su parte, amiga de la primera, vinculó la jornada con "hacerlo de toda la vida"y recodó tiempos pretéritos, cuando "ya de niña mantenía esa costumbre".

También Lorena Garrandes, llegada desde El Chano con su familia, insistió en que vienen a Luarca "como todos los años" porque es un encuentro "de toda la vida".

La celebración dejó además una imagen muy marcada de continuidad generacional. María Elena Rodríguez acudió acompañada por su hija Alba Rodríguez y por sus dos pequeños nietos, Zarina y Nicolás Mateo Keilin, en una escena que resumía bien el tono de la mañana.

"La tradición de Ramos es que no falte", dijo. En otra estampa que llamó la atención estaba la de Gonzalo de Gabriel y María Álvarez con su bebé de apenas un mes, probablemente el asistente más pequeño de la jornada. "Es una tradición y tiene que estar aquí", señalaron los padres, integrando al recién nacido, también llamado Gonzalo y muy abrigado para la ocasión, en una celebración que para muchas familias forma parte del calendario sentimental de cada año.

Visto desde dentro

También hubo espacio para quienes participan desde dentro de la organización o de la procesión. Pablo Arango, de 17 años, explicó que lleva involucrado desde los seis y describió lo que supone empujar la borriquilla como "una mezcla de emociones"”, entre la alegría y la sensación de estar ante un día especial.

Destacó además la respuesta del público y, en particular, la presencia de jóvenes. "Mucha gente joven, que es la que más gente joven hay, yo creo", comentó y celebró un relevo generacional que considera "especialmente valioso".

Dani Pérez, vinculado desde hace años a la cofradía, desde que Evaristo Guardado lo eligió para cobrar recibos, relató una implicación nacida casi de forma natural, "primero ayudando en tareas sencillas y después colaborando en el trabajo más intenso que exige la organización".

Un encuentro "muy guapo" por el ambiente

La mañana dejó también testimonios de personas llegadas desde fuera. Amelia González, de Oviedo, acudió de excursión con un grupo y se encontró con una celebración que definió, antes incluso de vivirla del todo, como "muy guapa" por el entorno y el ambiente.

Fue una muestra de cómo Ramos en Luarca no solo sigue movilizando a los vecinos de siempre, sino que también despierta interés entre quienes descubren por primera vez una cita en la que la céntrica plaza. No es casualidad: el sol y los ramos componen una imagen singular.

La procesión avanzó después de la bendición del cura, Manuel García, "Lito", entre la solemnidad y tono cercano. Atravesó la calle Uría, el puente de Travesía, la avenida Pilarín y llegó a la plaza de Carmen y Severo Ochoa para poco más tarde hacer aparición en las afueras de la iglesia donde se repitó un sonido, el himno de España a cargo de la banda de música "La Lira", agrupación municipal que guió el recorrido. Y una estampa: la de docenas de personas recogiendo las flores y ramos que decoran la Borriquilla, decorada por la una empresa de Soirana.

Tres siglos de historia

El Domingo de Ramos en Luarca forma parte de una Semana Santa con más de tres siglos de historia, profundamente arraigada en la identidad local desde la fundación de la Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno.

Esta celebración, que se remonta al siglo XVII, tiene su origen en la devoción popular de vecinos y marineros, y marcó esta mañana el inicio de los encuentros centrales de la Semana Santa, de Interés Turístico Regionl y una de las más importantes de Asturias.

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