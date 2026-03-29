Éxito rotundo en la calle de la nueva edición digital de Luarca-Valdés de LA NUEVA ESPAÑA: "Sitúa al concejo en el lugar que se merece; aquí hay mucho potencial"

El refuerzo de la información local sobre Valdés a través de una nueva edición digital de LA NUEVA ESPAÑA, la primera del Occidente en la costa y la décimo tercera del periódico, ha encontrado una buena acogida entre los vecinos. Entre ramos (por la celebración religiosa de este domingo), conversaciones y corrillos en la plaza, los valdesanos consultados por este diario valoraron de forma positiva que se refuerce la información local y que el concejo gane peso propio en la cobertura diaria.

"Cuanta más información local tengas, mejor"

La impresión general entre los consultados fue que existía margen para una presencia mayor de las noticias del Occidente en los medios regionales y que esta nueva etapa puede ayudar a cubrir ese espacio. Diego Tomé resumió esa idea al señalar que le parece "buena idea” porque permitirá "saber más" y "enterarse pronto" de las noticias de Luarca y de Valdés. En la misma línea se expresó Abel Suárez, que consideró que "Valdés es una zona muy importante de Asturias" y defendió que "cuanta más información local tengas, mejor".

Manuel Gutiérrez leyó con atención las noticias de Luarca-Valdés en la edición de papel. / Ana M. Serrano

Las opiniones recogidas fueron un paso más allá y apuntaron a una sensación compartida de falta de visibilidad del Occidente asturiano. "Aquí hay mucho potencial", afirmó Abel Suárez. Esa percepción conecta con una demanda de proximidad informativa que en Luarca se escuchó con claridad: saber qué ocurre en el concejo, seguir la actualidad con rapidez y sentirse reflejados en el medio.

Primitivo y Marcelina Moreno leyendo las páginas especiales sobre Valdés de LA NUEVA ESPAÑA. / Ana M. Serrano

"Es importante conocer qué pasa en casa"

El ambiente en torno a esta novedad fue de expectación y de respaldo. Las conversaciones dejaron ver que entre los lectores hay interés por una cobertura más pegada al terreno, capaz de contar la vida diaria de la comarca con continuidad. La acogida al nuevo formato digital, al menos entre los testimonios recogidos, apunta en esa dirección: más información local, más presencia de Valdés y más atención a un territorio que reclama espacio propio.

Gonzalo Tenreiro participó en la conversación sobre la nueva apuesta de LA NUEVA ESPAÑA, respaldando la idea de "dar mayor visibilidad a la comarca" y sumándose al tono general de apoyo a una cobertura más amplia de la actualidad local. Manuel Martín, Jesús Calvo y José Pena no dudaron en mirar este proyecto como "ambicioso".

Mary García, con un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA. / Ana M. Serrano

"Es importante conocer qué pasa cerca de tu casa", contó el primero, un fiel lector de este diario que "agradece" la cobertura diaria. Para Mari García, la noticia de la nueva apuesta digital centrada en Valdés es imprescindible para algo: "Que la gente joven vea que aquí tenemos mucho que ofrecer porque se necesita trabajo". Primitivo Menéndez y María Marcelino Moreno opinan esta apuesta "es una oportunidad para el concejo".

Ramón Lastra y Sergio Buide. / Ana M. Serrano

Las opiniones recogidas, con la de Manuel Gutiérrez, antiguo editor de "El Eco de Luarca", coinciden en una idea clara: el interés por un periodismo más próximo, que permita seguir el día a día de Valdés con mayor detalle. "El enfoque y dedicación local siempre es interesante; ahora veremos la respuesta", indicó. "Esto supone destacar el concejo y marcar una diferencia", indicó.

Primitivo Menéndez y Marcelina Moreno leyendo las páginas especiales sobre Valdés de LA NUEVA ESPAÑA. / Ana M. Serrano

Entre los consultados, la percepción es que esta nueva etapa puede ayudar a cubrir un vacío y a situar al Occidente en general y a Valdés en particular en el lugar "que se merece", como dicen Ramón Lastra y Enrique Buide.