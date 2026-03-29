Luarca prepara un festival de cine de terror en homenaje al laureado director artístico Gil Parrondo y busca alianzas para lanzar el proyecto

El Ayuntamiento de Valdés trabaja en la puesta en marcha de un nuevo proyecto en homenaje al laureado director artístico Gil Parrondo, natural de Luarca. La propuesta del consistorio es crear un festival de cine de terror bajo el inspirador nombre de "Sombras del Cantábrico". La idea es que la iniciativa eche a andar el próximo octubre como certamen de cortometrajes y que en 2027 pueda convertirse en festival con cabida en los circuitos nacionales.

"Tenemos una Semana de la Ciencia en la que recordamos a nuestros científicos Severo Ochoa y Margarita Salas y nos faltaba dar empuje a nuestro cineasta Gil Parrondo", señalan el alcalde, Óscar Pérez, y la concejala de Cultura, Clara García. Justo esta semana han presentado el proyecto a la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, a la que han pedido apoyo para la propuesta. A la titular de Cultura le gustó la idea y se comprometió a buscar fondos.

Una década de su muerte

No es la primera reunión del equipo de gobierno valdesano para recabar apoyos para esta aventura. De hecho, han realizado varios encuentros con entidades del sector cultural español para afianzar alianzas y que este ciclo pueda nacer fuerte. En este contexto, la entidad pública Acción Cultural Española se ha comprometido a colaborar realizando una exposición sobre Gil Parrondo y su brillante trayectoria, con dos Oscar y cuatro premios Goya a su espalda. "Sería una gran exposición para el centro cultural Gil Parrondo, justo al cumplirse diez años de su fallecimiento", relata Clara García.

Por otro lado, la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) mostró su interés por el proyecto y tratará de aportar profesionales del campo de la creación para que puedan ser jurado en el ciclo y también impartan talleres durante el festival. "Nuestra idea es que se hagan las proyecciones de los cortos que se presenten y se entreguen los premios, pero que también esos días se impartan en Luarca talleres relacionados con el cine, desde guion a maquillaje", relata García.

Festival de Sitges

Otra de las alianzas que quiere cerrar el consistorio es con el Festival de Sitges, considerado el festival de cine fantástico más importante de Europa. "Esperemos que cuaje la propuesta, pero nuestra intención es funcionar como semillero de jóvenes talentos e incluso poder recibir a alguno de los creadores internacionales que vienen a Sitges. Por eso, programamos nuestro ciclo justo la semana antes de Sitges", añade Clara García.

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El Festival de Cine valdesano está propuesto para el fin de semana del 3 y 4 de octubre. En unos días se hará la presentación oficial y se abrirán los plazos para presentar los cortometrajes. Todo listo para escuchar en Luarca el popular "Luces, cámara y acción".