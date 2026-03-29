Nace LA NUEVA ESPAÑA de Luarca-Valdés, la primera edición digital del Occidente en la costa

LA NUEVA ESPAÑA crece aún más. El periódico líder de Asturias amplía su oferta dentro de su apuesta por llevar a los lectores la mejor información de lo que ocurre en la región. Desde hoy echa a andar LA NUEVA ESPAÑA de Luarca-Valdés, una edición nativa digital con la mejor cobertura informativa del concejo, que se convierte en la primera del Occidente en la costa, en la tercera de esta ala de la región (tras Salas y Cangas del Narcea) y en la décimo tercera del periódico.

Esta nueva edición estará disponible para todos los lectores a un solo clic en cualquier soporte digital, ya sea en el móvil, en la tableta o en el ordenador de mesa o portátil. Todo ello sin descuidar la edición de papel de LA NUEVA ESPAÑA, que seguirá ofreciendo, como hasta ahora, las mejores noticias.

La propuesta editorial de LA NUEVA ESPAÑA es única en la prensa asturiana y una de las más amplias y variadas de todo el país. Sus cinco ediciones multiplataforma, con versión en papel y en web, abarcan toda la geografía regional en un esfuerzo informativo que no tiene competidor: Oviedo, Gijón, Avilés y Comarca, las Cuencas y resto de Asturias, con secciones de Oriente y Occidente. La oferta informativa se complementa con trece ediciones hiperlocales exclusivamente en la web, las dedicadas a Laviana, Siero, Llanera, Villaviciosa, Corvera, Cangas del Narcea, Grado, Salas, Ribera de Arriba, La Corredoria, Gijón Oeste y El Llano, a las que se suma ahora Luarca-Valdés.

Pero el abanico de opciones informativas de LA NUEVA ESPAÑA no acaba ahí. El canal Asturias Exterior ofrece la mejor información de todos los asturianos y amantes de la región que viven por el mundo, de los que se fueron en las últimas décadas y de los descendientes de quienes se marcharon hace ya décadas en busca de un futuro mejor.

Para casi 11.000 valdesanos

Esta nueva edición quiere ser el periódico digital de los casi 11.000 habitantes que tiene Valdés, así como de todos los lectores interesados en su rica vida social, económica y ganadera. LA NUEVA ESPAÑA de Luarca-Valdés ofrecerá no sólo las mejores noticias del concejo, sino también reportajes, análisis y opiniones. Todo ello con vídeos, galerías de fotos y elementos multimedia propios de un moderno medio de comunicación digital.

Desde hace tres décadas

Las ediciones locales cuentan con el aval de los lectores desde hace ya más de tres décadas. LA NUEVA ESPAÑA puso en marcha en 1991 la primera edición comarcal de la prensa asturiana, la de "Avilés y Comarca". Tras su éxito, siguieron las de Las Cuencas y Gijón, que se completaron con las de Oviedo y el resto de Asturias.

Ahora estas ediciones son multiplataforma, ya que a su tradicional versión en papel se suma otra en la web con actualizaciones las 24 horas del día y los 365 días del año. Su éxito llevó al periódico a poner en marcha en 2021 la primera edición nativa digital de la prensa asturiana, la dedicada a Siero. Tras ella siguieron todas las demás hasta la edición de Luarca-Valdés que llega hoy por primera vez a las pantallas de los móviles, las tabletas o los PC de los asturianos.

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Acceder a la nueva edición digital del periódico preferido por los asturianos es tan sencillo como pinchar en cualquiera de los enlaces a LA NUEVA ESPAÑA de Luarca-Valdés que aparecen en la portada de lne.es o tecleando directamente lne.es/luarca-valdes.