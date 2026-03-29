Realidad virtual para meterse en la piel de Margarita Salas y Severo Ochoa: la propuesta del museo luarqués para esta Semana Santa

La Casa de las Artes y de las Ciencias de la capital valdesana no solo ofrece la oportunidad de adentrarse, entre otros ilustres valdesanos, en la figura de los científicos Severo Ochoa y Margarita Salas. También es posible meterse en su piel gracias a la realidad virtual compartida. Esta novedad tecnológica permite a los visitantes sentirse investigador por un día. El recurso se presentó el pasado verano, pero llegará al turista esta Semana Santa.

"Hubo que hacer unos ajustes, así que no fue posible ponerlo en práctica el año pasado. Este año ya está disponible. Lo llevamos a la feria Fitur y fue un éxito y ahora, con el traslado de la oficina de turismo a la Casa de las Artes, entrará en funcionamiento. Los visitantes de Semana Santa serán los primeros en probarlo", cuenta la concejala de Cultura, Clara García.

En esencia, el museo cuenta con dos gafas que permiten dos experiencias, una con Margarita Salas y otra con Severo Ochoa. "Con las gafas puedes hacer un experimento aproximado a los que hicieron Margarita y Severo. Es una forma de saber lo que hicieron, en la práctica. Nos parece muy útil para el público en general, pero también para estudiantes, que pueden ver y palpar porque puedes coger las bacterias, los virus… Se trata de acercar la ciencia a la calle", añade la edil sobre este recurso, posible gracias a una subvención de 20.000 euros de la consejería de Cultura.

La concejala señala que una de las cosas más curiosas del proyecto es que son los propios científicos valdesanos los que te guían y van hablando mientras realizas el experimento.

Apoyo de las fundaciones de los científicos

En el acto inaugural de esta nueva herramienta tecnológica celebrado el pasado verano estuvieron presentes tanto el vicepresidente de la Fundación Severo Ochoa, el investigador César Nombela, como la presidenta de la Fundación Margarita Salas e hija de la científica, Lucía Viñuela. "Estamos encantados porque es muy novedoso y nos va a permitir acercarnos a la realidad de lo que es un laboratorio, de lo que podía casi sentir o percibir tanto Severo como Margarita. Se trata de acercar a la gente a esa emoción de descubrir, del hallazgo científico, de la que hablaba Severo", señalaba Nombela.

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Por su parte, Viñuela también defendió lo "innovador de la propuesta" y agradeció la idea del consistorio valdesano por seguir dotando de contenido al aula donde reposan parte de los objetos con los que trabajó su madre. "Me parece una iniciativa muy atractiva, también para los niños de los colegios. El Ayuntamiento siempre nos está dando sorpresas y es un lujo que cuenten con nosotros como Fundación. Además, siendo el concejo natal de Margarita me llena de orgullo y satisfacción y quiero agradecerlo. Siempre apuestan por estar a la última y traer al municipio iniciativas muy atractivas para despertar vocaciones científicas, algo que tanto potenciamos desde la Fundación", añadió Lucía Viñuela.