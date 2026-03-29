Rosa María López, al frente de una ganadería con 80 vacas en Ayones (Valdés): "Si no fuera por los trabajadores del campo, ahora mismo todo el verde que nos rodea sería maleza"

La ganadería Casa Ceferino de Ayones es una de las cuatro de producción de leche que quedan en este pueblo valdesano de unas 70 casas, situado próximo al límite con el concejo de Tineo. Cuentan con 80 cabezas de ganado, de las que 55 son vacas en producción, que además forman parte del paisaje de la localidad, ya que desde que comienza la primavera salen al pasto durante el día e incluso en la noche, cuando la temperatura empieza a ascender.

Observar a sus vacas en el prado es una de las imágenes que más disfruta Rosa María López Fernández, cotitular desde 2004 de la ganadería junto a su marido Ángel Menéndez González. Rosa María López, que es natural del mismo pueblo y viene de familia también ganadera, confiesa que su trabajo le llena y puede decir que ha conseguido "vivir de lo que me gusta". Una de esas pequeñas recompensas que le ofrece su profesión es la de poder ser testigo de la bucólica estampa que ofrecen sus vacas pastando en los prados verde intenso de la localidad. "Me encanta ver a las vacas tumbadas en el prao, están produciendo leche, tranquilas y respirando aire puro", reconoce.

Una característica de esta ganadería es que son casi autosuficientes. Cuentan con varias hectáreas de praderías, todas juntas y próximas a la nave ganadera gracias a la concentración parcelaria que se llevó a cabo en los últimos años. "Aunque hay una parte de alimentación que es comprada complementamos con silo que hacemos nosotros y con pasto rotativo, que ayuda a mejorar mucho la calidad de las vacas", destaca la ganadera, que pone como ejemplo que cuentan con seis vacas que cumplen 10 años, algo poco habitual en estabulaciones de producción de leche.

Vocación ganadera

Rosa María López se declara "ganadera vocacional". Nació en una ganadería y allí aprendió de su padre la profesión, pero también "de todos los profesionales que van pasando por las ganaderías, porque para ser ganadero hay que ser un poco mecánico, veterinario, contable, administrativo, hay que hacer de todo", subraya. Hace hincapié en cómo a lo largo de los años el sector ha ido profesionalizándose y, en este sentido, reivindica que está "al nivel de cualquier otra profesión".

Rosa María López en la finca donde pastan sus vacas. / D. Álvarez

Recuerda que en su juventud vio cómo "todo el mundo se quería ir del pueblo a buscarse un futuro mejor y la ganadería se veía como la última opción". Ellos, sin embargo, decidieron apostar por dar continuidad a la ganadería familiar que había iniciado el abuelo de su marido y que ya había mejorado genéticamente su suegro, Ángel Menéndez y conocido popularmente como "Angelín". "Hace 55 años mi suegro trajo vacas de Canadá, era un visionario", destaca y asegura que la mejora genética de la ganadería es algo por lo que han apostado siempre. De hecho, apunta que son uno de los socios más antiguos de Ascol en la zona de Valdés, la cooperativa ganadera que trabaja para la mejora genética de la raza holstein y realiza control lechero.

Apoyo social al sector

Una apuesta por la ganadería que también lo es por la continuidad de la vida de los pueblos y la supervivencia del mundo rural. Porque sin ganado pastando por los prados, la imagen, en este caso, de Ayones sería muy diferente. "Si no fuera por el trabajo de los ganaderos, ahora mismo todo el verde que nos rodea sería maleza", enfatiza.

No obstante, cree que es un trabajo que en la actualidad no se está valorando socialmente, al contrario, nota que se juzga mucho. "Todo el mundo debería salir con nosotros a reivindicar porque nos jugamos todos mucho, pero la gente juzga los tractores que tenemos, que son nuestras herramientas de trabajo, o las subvenciones que recibimos de Europa, que sirven para que al consumidor le llegue un producto de calidad y asequible y compensar al productor por el bajo precio que se le paga", expone.

Ahora mismo analiza que el sector estaba pasando por un buen momento, pero las consecuencias económicas por la guerra en Irán empiezan a afectar directamente a los costes de producción. "Al final el mundo de la ganadería y la agricultura es muy inestable porque todo nos influye y nos repercute en los costes de producción o el precio que se pague por el producto".

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Además de ganadera, Rosa María López es una mujer comprometida con su pueblo y desde hace tres años es alcaldesa de Barrio. A lo que se añade, que hace unas semanas asumió el cargo de concejala en el Ayuntamiento de Valdés para dar el relevo a Sandra Gil, que renunció al acta el pasado mes de febrero. "Me gusta ayudar e intentar ser útil a mi pueblo y concejo", recalca.