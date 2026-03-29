¿Por qué es único en el mundo el Museo del Calamar Gigante de Luarca?

Luarca esconde un tesoro científico y turístico que durante años permaneció en silencio: el Museo del Calamar Gigante. Es, en esencia, una muestra que volvió a exhibirse en 2022 en una nueva ubicación, el antiguo local de la discoteca Villa Blanca, marcando así "una segunda vida", dice el concejal de Turismo y Promoción Económica, Ismael González, para uno de los museos más especiales del mundo.

El museo, que permaneció cerrado durante cerca de ocho años tras los daños sufridos en su antigua sede portuaria por un temporal de mar. La transformación de un espacio de ocio nocturno en un centro de divulgación científica refleja también una apuesta "por diversificar la oferta turística y extender los puntos de interés más allá del puerto tradicional de la villa".

Además, recientemente se han llevado a cabo mejoras en la cubierta para optimizar la eficiencia energética, todas financiadas con fondos europeos vinculados al turismo sostenible.

En su interior, el visitante "se sumerge en una experiencia inmersiva que respeta el aura del mar": un espacio oscuro y silencioso donde la iluminación y el recorrido generan la sensación de adentrarse en un mundo desconocido.

EN IMÁGENES: Todo lo que esconde el Museo del Calamar Gigante de Luarca /

A lo largo de la exposición, hoy en día pueden observarse cuatro ejemplares de calamar gigante, junto a sepias, pulpos y otros cefalópodos, además de especies abisales. En total, el museo alberga alrededor de "50 especies diferentes", añade el concejal, convirtiéndose en una colección de referencia.

El recorrido se completa con vídeos interactivos que ayudan a comprender mejor estos animales y su entorno, pero si algo llama la atención son las vitrinas con los ejemplares.

Desde el mito a la actualidad

Tal y como explica la guía oficial, Montserrat Fernández, "podemos encontrar cuatro ejemplares de ‘Architeuthis dux’, o sea, el calamar gigante, conocido en Asturias como el peludín, y luego tenemos más calamares gigantes de distintas especies, como el ‘Taningia danae’, o calamar gato, o el ‘Dosidicus gigas’, el calamar de Humboldt, que no es de Asturias pero se incorpora por ser también una especie gigante, además de peces y tiburones abisales".

El recorrido, añade, está concebido como una inmersión progresiva: "El museo simula el fondo marino, y desde la entrada empieza la historia de cómo empezó todo esto, desde la mitología hasta el día de hoy". Incluso se tiene la sensación de estar rodeado de mar en la última etapa de recorrido.

EN IMÁGENES: Todo lo que esconde el Museo del Calamar Gigante de Luarca / A. M. S.

La pasión de Montserrat Fernández, quien es la encargada de vender entradas y, en su caso, ayudar al visitante, por el museo y por el mar es evidente. "He participado en varamientos, en rescates, en necropsias, he aprendido muchísimo, y me fascina porque son animales únicos, especiales; el mar, en su conjunto me fascina", afirma mientras recorre las instalaciones.

Es ella la que mejor conoce el perfil del visitante. "Algunos conocen qué es y que tenemos este museo y otros no", dice. Eso sí, la sorpresa para muchos visitantes siempre es la misma: "El turista suele reflexionar sobre algo: dice que es increíble que un sitio tan pequeño como Luarca tenga un museo así, único".

Un símbolo que había que recuperar

Desde el ámbito institucional, el concejal Ismael González subraya la importancia estratégica de esta reapertura: "Es un elemento diferenciador de la oferta turística que queremos para Luarca y para todo el municipio de Valdés; era un símbolo que había que recuperar".

El edil explica que la decisión de ubicar el museo en este nuevo espacio responde también a una visión urbanística: "Optamos por habilitar este local en régimen de alquiler para estirar la trama urbana de cara al turista, y una vez visto que el museo se adaptaba bien y respondía el visitante, decidimos adquirir el edificio para sentirnos más cómodos y poder hacer las reformas necesarias".

Asimismo, destaca el valor del contenido del museo: "Es una especie de la que se conoce muy poco, pero tenemos la fortuna de contar con población en el mar Cantábrico y una colección que es, sin duda, la más importante del mundo".

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El futuro pasa por "buscar más promoción" y volver a posicionar el museo, si no lo está ya, entre unos de los grandes atractivos de Asturias. Un espacio que demuestre que, incluso en una pequeña villa de un concejo rural asturiano, pueden encontrarse historias verdaderamente gigantes. De momento, el resultado, medido en datos, es esperanzador: 12.500 visitantes el último año; más de 43.000 desde su apertura en julio de 2022.