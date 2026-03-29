Valdés, ejemplo de cómo el mundo rural puede prosperar

Cuando se habla del mundo rural en España, suele imponerse un discurso pesimista: despoblación, envejecimiento y falta de oportunidades. Sin embargo, existen territorios que desmienten este relato y muestran que otro camino es posible. El concejo de Valdés, en la costa occidental asturiana, es un ejemplo claro de cómo el mundo rural puede prosperar manteniendo su identidad y apostando por la innovación.

Valdés ha sabido combinar tradición y modernidad. Actividades históricas como la pesca, la ganadería y la agricultura continúan siendo fundamentales, pero ahora se gestionan con criterios de calidad, diferenciación y sostenibilidad. No se trata solo de producir más, sino de producir mejor, generando valor añadido y posicionando los productos locales en mercados cada vez más competitivos. Este enfoque ha permitido que el concejo mantenga actividad económica, fije población y conserve su patrimonio cultural.

El turismo sostenible es otro pilar del desarrollo. Localidades como Luarca atraen visitantes gracias a su paisaje costero, arquitectura singular y tradiciones culturales. Este tipo de turismo no busca la masificación, sino proyectar al mundo la autenticidad de la vida rural y complementar la economía tradicional. Así, se crean oportunidades laborales, se refuerza el arraigo de los vecinos y se diversifica la economía, generando un ecosistema más estable y resiliente frente a las crisis.

Valdés destaca también por su capacidad para fomentar talento intelectual y científico. De este concejo nacieron dos de las figuras científicas más importantes de España: el premio Nobel Severo Ochoa y la bioquímica de prestigio internacional Margarita Salas. Ambos mantuvieron un fuerte vínculo con su concejo natal, regresando con frecuencia a éste y participando activamente en la vida cultural y educativa local. Este arraigo evidencia que el talento científico puede surgir y proyectarse globalmente desde entornos rurales.

Un ejemplo concreto de esa conexión entre ciencia y territorio es la implicación de Margarita Salas con la Semana de la Ciencia de Luarca. Esta iniciativa anual, diseñada para acercar la ciencia a los jóvenes y a la comunidad en general, contó en más de veinte ediciones -hasta su fallecimiento el 7 de noviembre del 2019- con la coordinación de Salas, quien compartía su experiencia, ofrecía charlas divulgativas y animaba a los estudiantes a explorar la investigación científica. Su implicación no solo reforzó la importancia de la ciencia en el concejo, sino que convirtió la Semana de la Ciencia en un espacio de referencia para el fomento del conocimiento y la divulgación científica en el mundo rural.

De manera similar, Severo Ochoa, natural de Luarca, conservó a lo largo de su vida un lazo estrecho con Valdés. Sus regresos al concejo no eran solo personales, sino gestos de reconocimiento hacia la comunidad que lo formó y hacia un territorio que le inculcó valores de esfuerzo, curiosidad y perseverancia. El vínculo de estas figuras con su concejo natal convierte a Valdés en un referente de cómo el mundo rural puede ser cuna de talento global y mantenerlo vinculado al desarrollo local.

Este legado científico ofrece una oportunidad única para el desarrollo del concejo. Integrar la memoria y el ejemplo de Salas y Ochoa en la vida cultural y educativa permite proyectar al mundo la idea de que el conocimiento también es un recurso para la prosperidad. Centros de divulgación, programas educativos y actividades que involucren a jóvenes fomentan empleo cualificado, atraen visitantes y fortalecen la autoestima colectiva.

Valdés demuestra además que prosperar en el mundo rural no significa imitar a la ciudad. Significa comprender y potenciar los propios recursos: paisaje, cultura, gastronomía, capital humano y, en este caso, capital intelectual. La combinación de identidad, modernización y talento —económico y científico— permite construir un modelo sostenible, resiliente y atractivo para residentes y visitantes. Este enfoque multipolar asegura que el desarrollo no dependa de un solo sector, sino de un ecosistema integrado que ofrece diversidad de oportunidades.

En definitiva, Valdés enseña que un mundo rural vivo, dinámico y próspero es posible. Su ejemplo demuestra que la despoblación y la falta de oportunidades no son inevitables, sino retos que se pueden superar con visión, estrategia y orgullo territorial. Gracias a figuras como Margarita Salas y Severo Ochoa, el concejo no solo conserva su patrimonio natural y cultural, sino que también proyecta al mundo la capacidad del talento rural de alcanzar la excelencia internacional sin perder la conexión con su origen.

Valdés, tierra de mar, de trabajo y de ciencia, es un modelo inspirador: muestra que el futuro del mundo rural no es un destino incierto, sino una posibilidad real que depende de creer en sus propios recursos, en su gente y en la fuerza de su identidad. La Semana de la Ciencia de Luarca ejemplifica cómo un concejo rural puede convertirse en semillero de conocimiento, orgullo y oportunidades para las nuevas generaciones.

Lucía Viñuela Salas, presidenta de la Fundación Margarita Salas.