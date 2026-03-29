Un viaje a la Amazonía peruana o a la Australia húmeda sin salir de Luarca: así es el bosque-jardín, un tesoro botánico de diez hectáreas con vistas al mar

En lo alto de Luarca, con el Cantábrico como telón de fondo, el Bosque-jardín de la Fonte Baxa se ha consolidado como una de las grandes joyas botánicas del norte de España. Un espacio único que hoy gestiona el Ayuntamiento de Valdés y que ha encontrado en la figura de Nike García a uno de sus principales impulsores y divulgadores.

"En España no existe otro jardín de diez hectáreas con vistas directas al océano”, explica García, quien no solo ejerce como guía, sino también como responsable de la experiencia del visitante. El recinto, con sus 100.000 metros cuadrados de bosque ajardinado, se despliega en un valle recorrido por senderos que siguen las curvas de nivel y que se conectan a través de dos puentes con "personalidad propia", permitiendo un recorrido continuo por ambas laderas.

Pero más allá de su dimensión física, García insiste en que el jardín es algo más que un conjunto de especies. "No son plantas individuales, todo es un ser. Cuando entras, formas parte de él", afirma. Una experiencia sensorial que, según describe, permite al visitante viajar sin moverse: desde la sensación de estar en la Amazonía peruana hasta evocaciones de paisajes orientales o de la Australia húmeda.

EN IMÁGENES: Así es el bosque-jardín de Luarca / Miki López

Origen íntimo

La historia de la Fonte Baxa tiene un origen casi íntimo. A principios de los años noventa, el empresario José Javier Rivera Larraya, cofundador de Panrico, decidió construir en este enclave su residencia en Luarca. A su alrededor fue creciendo un jardín diseñado por el paisajista Rafael Ovalle, de Busto, difícil de encasillar en los estilos tradicionales y definido por su propio autor como un "jardín vernáculo".

Tras años de esplendor, el conjunto entró en una fase de abandono que lo llevó al deterioro. El punto de inflexión llegó en 2020, cuando el Ayuntamiento de Valdés asumió su recuperación. Desde entonces, el trabajo ha sido constante. "Si no hubiera sido por el rescate del equipo municipal, hoy no podríamos estar aquí", reconoce García.

Seis años después, los resultados son visibles. El mantenimiento ha devuelto al jardín una imagen espectacular y las fuentes recuperan protagonismo con el agua en movimiento. Paralelamente, se ha reforzado su dimensión divulgativa con visitas guiadas, talleres y distintos itinerarios autoguiados, entre ellos un paseo poético-botánico en homenaje al Padre Galo.

EN IMÁGENES: Así es el bosque-jardín de Luarca / Miki López / LNE

En permanente transformación

El jardín es también un espacio en permanente transformación. García rechaza elegir una única época para visitarlo. En primavera destacan los verdes y la floración de azaleas y rododendros; en verano, las hortensias dominan el paisaje; en otoño, los arces, hayas o liquidámbares tiñen el valle de tonos cálidos; y en invierno, las camelias, con cerca de 2.000 ejemplares, y las magnolias toman el relevo. "Si vienes una vez en cada estación, verás cuatro jardines diferentes", resume.

A nivel botánico, la Fonte Baxa alberga especies poco habituales. Entre ellas, la Culcita macrocarpa, un helecho relicto de la era terciaria; el kauri neozelandés, una conífera de enorme porte; la Aralia vietnamensis, prácticamente inédita en el país; ficus con raíces aéreas que evocan paisajes tropicales; o túneles formados por árboles del hierro que desembocan en miradores sobre el mar.

EN IMÁGENES: Así es el bosque-jardín de Luarca / Miki López / LNE

El proyecto tiene además una clara vocación de futuro. García está convencido de que el jardín se convertirá en un referente no solo en Asturias, sino a nivel nacional. De hecho, ya son muchos los visitantes que hacen parada en Luarca exclusivamente para conocer este enclave. "Para algunos turistas, ya es un destino en sí mismo", asegura.

Su propia trayectoria está ligada al crecimiento del espacio. Llegó siendo estudiante de formación forestal, realizó sus primeros análisis del jardín y, con el tiempo, asumió el relevo del anterior guía. Hoy, junto a su socio Marcos Rodríguez, lidera un proyecto que combina jardinería, divulgación y gestión integral del recinto.

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Un espacio que "se siente"

Para García, trabajar en la Fonte Baxa es algo más que una profesión. Es la posibilidad de unir conocimiento técnico, contacto con la naturaleza y comunicación con el público. "Aquí puedo desarrollar al máximo la divulgación botánica y poner en práctica lo que he aprendido: educación ambiental, jardinería, paisajismo… todo en un mismo espacio", afirma. Está convencido de que el valor del jardín no está solo en lo que se ve, sino en lo que se aprende y se siente, explica.

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Y mientras el jardín sigue creciendo, también lo hace la relación de quienes lo visitan con él. "Trabajo la tierra, el jardín me enseña, aprendo, lo mastico y lo digiero. Después llegan las personas y les cuento lo que guarda", relata Nike García. Una forma de entender este espacio que, como él mismo resume, va mucho más allá de lo visible: "Es como estar dentro de un documental de naturaleza… y lo mejor es que lo estás viviendo".