La información turística sale a la calle en Luarca: la oficina municipal para atender al visitante cambia de ubicación y toma forma de caseta
El Ayuntamiento de Valdés mantiene un punto de información en la plaza de los Pachorros, abierto en Semana Santa y fines de semana, y que convivirá con el traslado de la oficina principal a la Casa de las Artes y las Ciencias
El concejal de Turismo de Valdés, Ismael González, ha confirmado el traslado de la oficina de turismo de la villa a la nueva ubicación, en la calle Olavarrieta, con el objetivo de mejorar el servicio a visitantes y facilitar la promoción del equimiento cultural donde se encuentra.
Según explicó el edil, la antigua oficina "está ya cerrada desde hace unos diez días", marcando así el inicio de una nueva etapa en la atención turística local. "La sede oficial pasa ahora a situarse en la Casa de las Artes y las Ciencias de Luarca", un espacio estratégico que permitirá reforzar la oferta informativa en un entorno cultural de referencia, según González.
En todo caso, estos días puede verse un punto de referencia turística en la plaza de los Pachorros: "Se quedará ya hasta final de verano, aunque de momento solo abre Semana Santa y fines de semana", indicó.
El concejal subrayó que el cambio de la oficina de turismo busca "dar un mejor servicio" a la instalación museística donde se encuentran exposiciones dedicadas a Gil Parrondo, Margarita Salas y Severo Ochoa, además de una parte de las obras ganadoras del Certamen Nacional de Arte de Luarca.
El objetivo es ir ampliando "tanto los horarios como los días de apertura". En este sentido, destacó que el apoyo de la nueva caseta de la plaza de los Pachorros, facilitará "una atención más continua, especialmente durante la temporada alta".
Además, el responsable de Turismo municipal reiteró que se potenciará la apertura de esta caseta en fines de semana y otros periodos de mayor afluencia, garantizando que "queda ese punto de información turística en el centro de la villa", lo que permitirá seguir ofreciendo atención directa a quienes visitan Luarca.
La oficinal principal abrirá toda la semana Santa y después de miércoles a domingo. El horario es de 10:15 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:45 horas.
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