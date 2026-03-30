Volver al pasado en el valle más famoso de Valdés gracias a la XXI Feria de Oficios y Costumbres del medio rural de Paredes

El Valle de Paredes se prepara para vivir uno de sus fines de semana más especiales. La feria, que alcanza ya su vigésimo primera edición, abrirá este viernes a las 12:00 horas y el sábado entre las 11:00 y las 19:00 horas. La cita, con más de dós décadas a su espalda, se ha convertido en un símbolo de identidad para esta comunidad rural del concejo de Valdés. Organizada por la propia asociación vecinal, la cita es mucho más que un mercado: "es una reivindicación viva del mundo rural y de los oficios tradicionales que han marcado la historia de la zona".

"Los vecinos están muy ilusionados" ante una nueva edición que, año tras año, logra reunir tanto a habitantes del valle como a visitantes llegados de distintos puntos de Asturias. Lo resume la presidenta del colectivo, Marisa García, quien informa de las novedades. "El año pasado no conseguimos ferreiro y este año tendremos uno que creemos que va a gustar mucho y también tendremos taller de cuero", indica García.

Un escaparate del mundo rural

El visitante encontrará un mercado donde adquirir productos locales como fabas, miel, embutidos, quesos o repostería típica de Semana Santa. A ello se suman demostraciones en vivo de antiguos oficios, la verdadera esencia del encuuentro.

Según promociona la asociación de vecinos que todos los años se encarga de hacer un díptico, habrá: funcionamiento de molino de agua, degustación de sidra, destanado de leche y elaboración artesanal de la mantequilla, talleres dirigidos por un 'ferreiro' y un 'cesteiro' y otro de cremas naturales.

Una feria con raíces profundas

La feria no surge por casualidad. Forma parte de un calendario de actividades impulsadas por los propios vecinos del Valle de Paredes, una comunidad con una "fuerte implicación en la conservación de su patrimonio cultural y natural", según el colectivo.

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Tras más de veinte años de trayectoria, esta muestra se consolida como una de las citas imprescindibles de la Semana Santa en Valdés. El programa también ofrece una ruta por el valle y en Agüera estará abierto el centro de interpretación Hoces del Esva de 11:00 a 14:00 horas.