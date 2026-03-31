Alejandro Calvo sobre la depuradora de Trevías: "Vamos a analizar las alternativas y a hacerlo con colaboración y transparencia"

"Vamos a analizar las alternativas, a hacerlo con colaboración y con transparencia e intentando buscar la mejor solución posible". Fue la respuesta del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, a una pregunta del diputado popular José Manuel Felgueres sobre la polémica ubicación de la depuradora de Trevías, en Valdés.

Defendió Calvo, ante un grupo de vecinos presentes en el hemiciclo, que la ubicación elegida en el proyecto que está en licitación "no es arbitraria". Se escogió, dijo, entre más de diez emplazamientos y teniendo en cuenta las restricciones marcadas por criterios como la inundabilidad, el propio planeamiento urbano y la orografía del terreno. También, añadió, bajo la premisa de que "los vertidos deben tratarse en el entorno donde se generan evitando trasladar el problema a otras poblaciones".

"No es una actuación caprichosa", subrayó Calvo, quien recordó que este proyecto de casi tres millones de euros responde a una necesidad histórica de un pueblo que vierte directamente al Esva aguas parcialmente depuradas por una instalación que ha quedado "obsoleta".

"Le animo a rectificar"

Por su parte, el diputado Felgueres puso de manifiesto el fuerte rechazo que sufre el proyecto por su ubicación en el centro del pueblo. Indicó que la ley señala que se debe elegir la "alternativa de menor impacto social y que menos perjuicio cause a la comunidad", pero, subrayó, en el caso de Trevías, se actuó al contrario.

Felgueres criticó también que la tramitación no haya cumplido con los criterios de transparencia y participación vecinal: "Los vecinos se enteraron cuando sacarnon a licitación las obras". Y añadió: "Le animo a rectificar, a suspender temporalmente la licitación, a estudiar las cinco alternativas presentadas por la parroquia y a que elijan una alternativa que no genere tanto rechazo social".

Por último, Felgueres calificó de "vergonzosa" la actuación del alcalde, Óscar Pérez, por "amenazar a los vecinos con que cambiar el proyecto podría suponer perder estas subvenciones". Este comentario molestó especialmente al diputado Calvo, que tildó de "oportunismo político" la posición del PP.

"Vecinos, el Principado va a responder a su compromiso, va a seguir escuchando, va a analizar las alternativas, va a colaborar y va a escuchar al Ayuntamiento", dijo. A renglón seguido, se giró hacia la bancada popular y añadió: "¿Qué es eso de atacar a un alcalde que tiene la legitimidad de los votos?".

"Carece de credibilidad"

Por su parte, el alcalde valdesano quiso salir al paso de la acusación de Felgueres. "El PP de Asturias carece de credibilidad en este asunto porque lo tuvo ante sus ojos en la fase de exposición pública y no dijo absolutamente nada, ya fuera por estar de acuerdo o por no enterarse, lo que tendría más gravedad", indicó, recordando que el entonces portavoz popular de Valdés, Carlos López, se posicionó en contra de la ubicación inicial en Balsera.

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"Ahora también están contra la nueva propuesta de Consejería y lo que subyace es el intento de desgastar al gobierno regional y municipal sea cual sea la decisión", explicó volviendo a dejar claro que los actuales vertidos de Trevías al Esva son "inaceptables". "No hay justificación legal para demorarse", apuntó Pérez, quien también apoyó las palabras de Calvo señalando la importancia de depurar los residuos donde se producen.