Una pequeña China en Luarca: el "gen especial" que explica el furor que hay por el tenis de mesa en Valdés

Lejos de los grandes focos deportivos, Luarca lleva décadas cultivando una tradición silenciosa pero constante en el tenis de mesa. Lo que para muchos es un deporte minoritario, aquí se ha convertido en una auténtica seña de identidad. En una pequeña China sin salir de Valdés, pues esta práctica es extremadamente popular en el país asiático, a pesar de que su nacimiento tuvo lugar en Inglaterra a finales del siglo XIX como una variante del tenis.

Al frente de este fenómeno se encuentra Salvador Alfonso, presidente de la Federación de Tenis de Mesa del Principado de Asturias y director técnico del club local, quien explica el origen de este arraigo con una mezcla de humor y convicción: "Hay una cantera desde hace muchos años; algún gen debe de haber aquí, porque muchos jugadores de Luarca han salido con grandes resultados, incluso representando a España".

No es casualidad. El club, con más de medio siglo de historia, ha sabido resistir etapas difíciles, incluso un parón temporal. "Cuando me fui a estudiar fuera, la actividad se frenó, pero al regresar retomamos el trabajo", recuerda Rodríguez, quien, junto a otros nombres clave como Emilio, Miguel Morilla o Braulio Galloso, ha sostenido el proyecto durante años.

Carmen Quintana posa en el polideportivo del colegio Ramón Muñoz donde entrena de momento el club. / Miki López

El secreto, asegura, no está en grandes infraestructuras, sino en la constancia: "Esto se consigue con mucho trabajo, con ilusión y, como digo siempre, con ese ‘gen’ especial que tenemos aquí".

Actualmente, el club entrena tres días a la semana, limitado por la disponibilidad de instalaciones. Aun así, reúne a unas 35 personas, con edades que van desde niños de apenas seis años hasta jugadores veteranos que superan los 60. "Nunca es tarde para empezar", subraya el técnico, que destaca además los beneficios del tenis de mesa para la salud, incluso en casos como el Parkinson.

Julia, el presente y el futuro

Entre todos los nombres que han pasado por Luarca, uno destaca con fuerza en la actualidad: Julia, joven promesa que ya compite a nivel internacional. Forma parte de la selección española sub-13 y atraviesa, según su entrenador, "un momento dulce".

"Es una jugadora con capacidad de trabajo, talento, algo de genética y, sobre todo, muchísima ilusión", explica Rodríguez. Su palmarés ya incluye un Campeonato de España en categoría benjamín, triunfos en el circuito mundial WTT y un título europeo por equipos representando a España. Su progresión apunta alto, y todo indica que podría formar parte del próximo Campeonato de Europa si mantiene su trayectoria.

Mirando al futuro

El club no se conforma con su historia. Su principal reto ahora es dar un salto competitivo: "El objetivo es tener un equipo en División de Honor. Tenemos el femenino luchando en la parte alta y con opciones reales de jugar una fase de ascenso, algo histórico para nosotros". Para Rodríguez, el tenis de mesa no es solo un deporte, sino una forma de vida: "Me lo ha dado todo. Es algo con lo que he crecido y en lo que creo que puedo aportar”.

Esteban Fernández, en un entreno. / Miki López

La historia de esta práctica deportiva en Luarca no es reciente, pero sí ha vivido en los últimos años una etapa de impulso decisivo. El club ha encontrado en la base, niños, familias y aficionados, su principal motor. Y en ese proceso, el papel de 'Salva', como llaman al director técnico sus allegados, ha sido "determinante" para consolidar una estructura que hoy atrae a jugadores de dentro y fuera del concejo.

"Me cambió la vida"

Lo que ocurre en las mesas no se mide solo en puntos. Carmen Quintana lo explica desde la experiencia personal. Llegó al tenis de mesa hace cuatro años por recomendación médica, tras sufrir un síndrome de Guillain-Barré que la dejó paralizada. "No tenía desplazamiento lateral", recuerda. Fue su neurólogo quien le sugirió este deporte como terapia. Lo que empezó como rehabilitación se convirtió en algo mucho mayor. "Me cambió la vida", asegura. Hoy compite, viaja con el equipo y forma parte de lo que define como "una gran familia".

Un deportista del club, en pleno entrenamiento. / Miki López

Ese componente humano se repite en cada testimonio. José Manuel Cotarero lleva apenas cuatro meses, pero tiene claro lo que ha encontrado: "Desconectar". Llegó al club a través de su hijo y, como muchos otros padres, acabó implicándose más de lo previsto. Lo mismo le ocurrió a Santiago Mira, que recorre kilómetros desde Avilés para entrenar en Luarca. "Queríamos entrenar con Salva", explica, destacando el nivel y el ambiente del grupo. "Aquí se aprende y se pasa muy bien", añade.

En la base del club, los más jóvenes son también protagonistas. Esteban Fernández, que empezó hace tres años, resume con sencillez lo que significa el tenis de mesa para él: "Me gusta. Es deporte". Una afirmación simple que refleja la esencia de un proyecto que ha sabido enganchar a distintas generaciones.

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José Manuel Cotarelo y su hijo, quienes entrenan juntos. / Miki López

Ese es, precisamente, uno de los mayores logros del tenis de mesa en Luarca: su capacidad para mezclar edades, niveles y motivaciones. Ahora tienen una motivación y aspiración. Próximamente, si no hay novedades, el Ayuntamiento de Valdés les cederá un local para poder entrenar y no depender de salas polivalentes donde tienen, cada vez que entrenan, que instalar y desinstalar las mesas, como ocurre en la actualidad.