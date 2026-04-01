Los veinte años de "La Troya" en Luarca: de cervecería a meca de los amantes de las hamburguesas de calidad

A veces viajar abre puertas y otras veces, tal vez las cierra. La historia de Jesús Manuel Serrano es una historia de apertura. Tras pasar una temporada fuera de Asturias, conociendo ideas de negocios hosteleros, llegó a Luarca con algo en mente. Una visión innovadora que refleja su carácter. Solo hizo una pregunta a su hermana, Patricia, y a su madre, Sabina García: "¿Y si nos lanzamos nosotros?".

Los tres conocían el sector y los tres habían trabajado por cuenta ajena en la hostelería hasta que llegó el momento de la aventura más personal. "Alquilamos un bar que estaba destrozado", recuerda Jesús Manuel Serrano, el portavoz familiar. Para una persona ajena hasta entonces al emprendimiento "fue una locura" compaginar obras, trámites y familia. Tal vez por eso (y sin el tal vez), su restaurante se llama hoy "La Troya", en

alusión al enfrentamiento bélico entre los ciudadanos de la ciudad de Troya contra los principales reinos aqueos de la antigua Grecia. De ahí, su peculiar nombre. Dos décadas después, es uno de los emblemas hosteleros de Luarca, un negocio con mucha personalidad (basta recrearse en el decorado, rico en causas sociales, alusiones a viajes y cultura), convertido también en meca de quienes buscan una hamburguesa de calidad.

260327LNE Miki López (233631969) / Miki López

Pero volvamos atrás. Esta historia empieza en 2004. La familia Serrano García eligió un pequeño y acogedor bajo en la calle Uría, eje comercial de Luarca. El local había sido bar, pero "estaba hecho polvo", recuerdan, así que hubo mucho trabajo antes de sentar a los primeros clientes. El negocio abrió como cervecería, la primera de sus características en Luarca. Funcionó.

"Queríamos una carta muy variada de cerveza", cuenta. Madera de fondo, una decoración que tiene mensaje social y antropológico, además de artístico y mucha ilusión. "Al principio, ni las marcas comerciales apostaron por aquella nueva firma en manos de gente joven, que éramos nosotros. Era un concepto muy diferente para la zona, tanto por el estilo de decoración como por los productos que se ofrecían; sin embargo, funcionó", cuentan los hermanos.

"Sabores tradicionales"

El negocio pronto se distinguió por ser el primero en servir tapas elaboradas para acompañar la consumición. "Ahí se descubrió la cocina de mi madre, con sabores tradicionales de toda la vida, que es por lo que seguimos apostando. La verdad es que gustó mucho y logramos fidelizar clientes", apunta Patricia Serrano.

En su primera andadura, "La Troya" trabajó la noche, no solo la jornada diurna. Con los años, los hermanos quisieron dar un giro, compaginar algo más vida laboral y familiar y huir de las jornadas maratonianas. Entonces plantearon una carta "brutal" de desayunos, como la define Jesús, un verdadero entusiasta del sector que con sus palabras desprende algo común en los emprendedores natos: ilusión por lo que hacen. Recortaron el horario nocturno y apostaron por las primeras horas del día, por las mañanas, sin descuidar la rica tarde de vinos que entonces tenía Luarca.

Una de las hamburguesas "caseras" que se puede degustar en La Troya. / LA TROYA

"Nos enfocamos más en ser cafetería, con un muy buen café, con comidas y desayunos", explican. También funcionó. Sin embargo, llegó el covid y los cambios fueron una obligación. Con el bar cerrado sufrieron la agonía general del sector, pero en todo ese tiempo no dejaron de pensar. "El de las ideas es Titi", señala Patricia entre risas y en alusión al apelativo cariñoso con el que conocen a Jesús. Efectivamente, a él le gusta estar al día de las corrientes que van llegando al sector.

Formación y horas de desvelo

Detrás de la barra del bar que ahora es restaurante, como le gusta decir a Jesús, hay mucha formación, horas de desvelo y análisis de nichos de mercado profundos. Hasta el día que la idea no solo se perfila, sino que toma forma y empieza a materializarse. Fue Jesús Serrano quien pensó y quien apostó entonces, pasada la pandemia, por una carta a base de hamburguesas caseras.

"Vi que crecía la apuesta por la comida underground, de calle, lejos de los restaurantes convencionales... una comida más rápida, pero sin renunciar a la calidad. En Luarca no se hacía e incluso diría que en el Occidente, se hacía en pocos sitios", abunda Jesús. Teniendo en cuenta el contexto, el riesgo, alto, existía ("siempre existe", suele decir el hostelero, "y en eso consiste la vida"). Resultado: creyó, trabajó, se entusiasmó y no se equivocó.

"Mucha imaginación"

"Le pusimos mucha imaginación a la carta y, sobre todo, mucha calidad. Trabajamos productos de cercanía donde predominan los sabores y la frescura de los alimentos", cuenta Jesús, quien tiene un referente: su madre. Cuenta que al principio costó hacer pedagogía sobre el concepto de hamburguesa de calidad, una tendencia alejada de la imagen de comida rápida que popularizó en su día este plato y receta.

Las hamburguesas funcionaron en "La Troya", que las hace incluso con sello propio (y es literal porque el pan lleva su nombre) y ahora son su principal reclamo. Triunfan, sobre todo, entre el turista extranjero que en muchas ocasiones se sorprende por la receta. Son muchas las propuestas de "La Troya", incluso veganas, pero la estrella es la "Asturcelta". Para los curiosos: está hecha de Ternera Asturiana, picadillo, tomate y lechuga de la huerta cercana, quesos asturianos y huevo. La clave de una buena hamburguesa la da el cliente: "Siempre hay que preguntar cómo quiere el punto de la carne y, por supuesto, no se puede negociar la calidad del producto".

Junto a las hamburguesas también conviven platos como el pote asturiano o los escalopines al cabrales. Y, de postre, el éxito de la casa son las rosquillas, en Luarca conocidas como "Las rosquillas de Sabi", en recuerdo a la receta de la madre de los hermanos. "Ahora predominan los restaurantes con luces de neón y cincuenta mil sabores, pero nosotros apostamos por los sabores clásicos, los de siempre, los que nos vinculan con la infancia, los que nos hacen recordar qué comíamos de niños y con quién estábamos, es decir, los que nos hacen vivenciar momentos felices y únicos", indica Jesús.

Ensayo y error

Ambos hermanos empezaron a trabajar en el sector muy jóvenes. Se formaron con el tiempo, aunque la mejor escuela, dicen, fue la experiencia. Se puede confesar que fueron autodidactas desde el principio. Y se puede contar también que su fuerza más valiosa fue el "ensayo y error; ver muchas cosas; analizar vivencias, aprender de la experiencia", relatan. Con todo, encontraron la tecla: "En estos veintidós años el local fluctuó mucho, pero siempre encontramos el filón". En los últimos tres años también desarrollaron un proyecto bautizado "Cafés y Literatura" que apostó por las presentaciones literarias y que gozó de mucho éxito. Esta aventura, por cierto, acaba de terminar, pero seguro que pronto "llegarán nuevas ideas".

"Es muy difícil definirnos. Llevamos dos décadas años adaptándonos sin renunciar a nuestra esencia que es apostar por la calidad de producto y del servicio, todo en uno", cuentan. En marzo, hicieron una pequeña gran obra para ganar espacio. El resultado: más mesas para más comensales.

¿Y el futuro? La pregunta tiene difícil respuesta para una actividad que cada día se enfrenta a retos nuevos. El sector vive un momento "complejo", con abundantes gastos, directos e indirectos, que ponen contra las cuerdas a los hosteleros. "No por regentar un local o una firma de éxito tienes la garantía de que vaya bien siempre. Hay que ser conscientes de que al abrir la puerta, día a día, ya estás generando gastos. Cada vez está más difícil", admiten.

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No por ello dejarán de trabajar con denuedo, creatividad y carisma, todo lo que les ha dado la fama en Valdés y fuera de los límites del concejo. Basta preguntar a los clientes que, durante esta entrevista, entran en "La Troya". "¿Cuál es el secreto?". Respuesta: "Uf, creo que hay muchos, ellos son muy especiales", dice una clienta con una sonrisa. Los hermanos confían en seguir adelante por muchos años. Pasión y ganas no faltan en La Troya.