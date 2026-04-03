El parking de pago de Luarca, a la espera de las máquinas de expedición de los tickets para abrir (con estas tarifas)

El nuevo aparcamiento de pago habilitado en la manzana de la antigua imprenta y metalgráfica de Luarca se encuentra ya en su recta final y afronta su apertura en las próximas semanas, previsiblemente tras la Semana Santa.

La actuación ha sido desarrollada por una empresa tras alcanzar un acuerdo con los propietarios de los terrenos donde se ha acondicionado la parcela, con inmueb les que amenazaban ruina.

En estos momentos, el parking está prácticamente listo: ya es visible la explanada completamente pintada y con las plazas delimitadas. Solo queda pendiente la instalación de las máquinas de expedición de tickets, último paso antes de su puesta en funcionamiento, según la empresa gestora.

Al fondo, edificio de la antigua metalgráfica. / Ana M. Serrano

El nuevo estacionamiento contará con cerca de 200 plazas y aunque sea una iniciativa privada, ayudará a los problemas de aparcamiento en el centro de la villa. En cuanto a las tarifas, se ofrecerá la posibilidad de disponer de una plaza fija por 85 euros al mes. Esta modalidad permitirá asociar dos matrículas a un mismo hueco, aunque solo podrá ser ocupado por un vehículo a la vez.

La apertura de este equipamiento permitirá recuperar, a su vez, y según el gobierno local, un espacio "degradado" y reforzar la oferta de aparcamiento en una de las zonas con mayor demanda de la localidad.

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Queda por saber cuál será la tarifa de vehículos en tránsito, algo que la empresa no ha desvelado.