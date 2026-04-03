La procesión de la Urna Yacente recorre las calles de Luarca en una noche más de sobriedad y devoción

La villa blanca de la costa verde volvió a sumirse en el recogimiento en la noche del Viernes Santo con la celebración de la procesión de la Urna Yacente, uno de los actos centrales de la Semana Santa luarquesa. Los fieles recorrieron en silencio las calles del centro urbano, en una estampa marcada por la sobriedad y la devoción. De la calle Párroco camino a la céntrica Uría, pasando por el puente de Travesía para descender por el Pilarín y encaminarse de nuevo al templo luarqués.

La comitiva partió con menor afluencia que la procesión inmediatamente anterior, la del Nazareno, aunque sin perder intensidad ni significado. El respeto del público, que acompañó el recorrido en silencio, reforzó el carácter solemne de una cita "profundamente arraigada en la tradición local", tal y como relata el hermano mayor de la Real Hermandad organizadora, Nacho Méndez.

Acompañamiento musical

El acompañamiento musical corrió a cargo de la banda La Lira, habitual en los desfiles procesionales de la villa, cuyos sones marcaron el ritmo pausado del cortejo. Junto al Cristo yacente desfilaron también las imágenes de Las Angustias, La Dolorosa, La Verónica y San Juan, portadas por cofrades y vecinos. Y en el plano institucional, además del hermano mayor, no faltan el párroco de Luarca, Manuel García Velasco, "Lito", el alcalde Óscar Pérez, y miembros de la corporación municipal.

Público durante el recorrido, en el puente de Travesía. / Ana M. Serrano

Vecinos y visitantes siguieron el paso de la procesión en un ambiente de respeto, apenas interrumpido por la música y el sonido acompasado de los pasos y los báculos. No faltó la gran cruz con el manto blanco ni tampoco el estandarte de la Cofradía, la cruces de maderas o las insignias.

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La programación de la Semana Santa luarquesa continuará este sábado a primera hora con la celebración de la procesión del Silencio y, posteriormente, la Vigilia Pascual. Más tarde, tendrá lugar la procesión del Cristo Resucitado, que pondrá fin a los actos religiosos más destacados de estas fechas en la localidad.