El Valle de Paredes se viste de gala para su Feria de Oficios y Costumbres: "Es una ocasión para reencontrarnos con nuestras raíces"

San Pedro de Paredes lució este jueves sus mejores galas. El buen tiempo acompañó la apertura de la Feria de Oficios y Costumbres del Valle de Paredes, un evento que alcanza su vigésimo primera edición con buena salud e ilusión. "Esta es una ocasión para reencontrarnos con nuestras raíces, para que los más jóvenes vean, toquen y entiendan de dónde venimos", expresó la presidenta de la asociación vecinal del valle, Marisa García.

"Nuestro mundo ha evolucionado y estas actividades, que eran el día a día de muchos hogares, son hoy un tesoro difícil de contemplar porque el ritmo de nuestra vida exige productos de ejecución inmediata", añadió la líder vecinal sobre las actividades que hoy y mañana se mostrarán a los visitantes. Desde conocer el funcionamiento de un molino de agua, a aprender a desnatar leche y elaborar mantequilla, pasando por muestras del trabajo de un ferreiro o un cesteiro. Junto a estos oficios, se incluyen puestos de venta de productos agroalimentarios y artesanos, en una actividad que se ha convertido en una referencia en la Semana Santa del Occidente.

"Raíces profundas"

Marisa García agradeció a todas las partes implicadas que hacen posible esta cita con dos décadas de andadura. En el acto inaugural estuvo presente el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez. Este último subrayó que la Feria de Paredes "demuestra la fuerza de la unión canalizada a través de la asociación de vecinos".

Y añadió el primer edil valdesano: "Cuida y promociona nuestras costumbres, pero, lo más importante, es que muestra las raíces profundas sobre las que estamos asentados. Perseguimos un futuro próspero y solo llegaremos a él mostrando orgullo de nuestra esencia, de nuestra historia y de nuestro pasado".

"Defensa de nuestros pueblos"

Por su parte, Marcelino Marcos Líndez defendió que el evento "pone de manifiesto la importancia que tiene el trabajo colectivo y el trabajo asociativo para la defensa de nuestros pueblos y de las tradiciones y la cultura del medio rural". Este tejido asociativo, dijo, es "fundamental" para preservar los pueblos y luchar contra el despoblamiento ya que, además de generar ilusión, genera desarrollo económico.

"Defender lo rural es defender nuestra cultura y tradiciones y eso se hace con políticas que pongan en valor estos territorios y que apoyen al movimiento asociativo", concluyó Líndez, que recorrió los puestos de la muestra.

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La inauguración de la Muestra de Oficios y Costumbres resultó un éxito y el Valle se llenó de visitantes. Habrá actividad hoy y mañana, desde las once hasta las siete de la tarde.