La poesía de Xuan Bello protagoniza un encuentro cultural en Barcia con lectura de poemas y un diseño escénico especial

La palabra vuelve a ocupar el centro de la vida cultural en Valdés. La Asociación Cultural El Hórreo de Barcia celebrará hoy sábado, a las 19.00 horas, en su local social, la tercera edición de la jornada de Poesía, una cita que combina "homenaje, lectura y encuentro vecinal" en torno a la figura del escritor Xuan Bello, fallecido de forma repentida el año pasado.

El acto incluirá la lectura de textos in memoriam y la participación de vecinos y colaboradores habituales. La apertura correrá a cargo de María Esther García, escritora valdesana.

La historia

Esta iniciativa de la asociación Cultural El Hórreo, uno de los colectivos más activos de Valdés, conlleva una organización muy mimada. La presidenta del colectivo, Ani Menéndez, es la que habla del origen de estas jornadas. "En la primera jornada, en 2024, pretendimos hacer una demostración de la sensibilidad de la zona rural y el escenario idóneo era El Hórreo", explica. Aquella edición contó con el apoyo, una vez más, de María Esther García y combinó "poesía y música tradicional, con un poema interpretado con percusión vaqueira".

La segunda edición, celebrada en el año pasado, continúa informando Menéndez, amplió el formato con la lectura de textos de Aurelio González Ovies, en una propuesta de mayor desarrollo escénico.

Según detalla la presidenta del colectivo, el espacio "se transformó con un decorado de cerca de 200 mariposas y flores elaboradas con papel procedente de libros en desuso", y se incorporó la musicalización de un poema con guitarra. El acto incluyó además una apertura con voz en off y la teatralización de un himno vinculado al Camino de Santiago, escrito por Ovies y María Esther García.

Lo que promete la actividad de hoy

Para esta tercera edición, el colectivo ha optado por un formato centrado en la obra del tinetense Xuan Bello. "Teníamos claro que la jornada debía dar vida a los poemas del poeta asturiano", apunta Menéndez. El diseño escénico, que es muy importante para el colectivo porque refleja su unión y su capacidad de trabajo, recreará una biblioteca doméstica, con los lectores situándose junto a una chimenea.

Uno de los rasgos distintivos del encuentro es su carácter participativo. "En la esencia de los encuentros de poesía en Barcia creemos que radica la participación", subraya Menéndez.

En esta ocasión intervendrán cerca de 30 personas procedentes de distintos pueblos del concejo, así como de otros lugares foráneos, que leerán poemas previamente asignados. A ellos se suma un público creciente, integrado tanto por habituales de la poesía como por asistentes que se acercan por primera vez a este género.

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Menéndez quiere dar todo el protagonismo al difunto Xuan Bello por algo: "Su poesía es la voz de la aldea, el alma del lugareño", afirma. Sin ir más lejos, la iniciativa es una línea de trabajo abierta por el colectivo para "mostrar el potencial cultural del medio rural".