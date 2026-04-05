Elvira García, gerente de la Cofradía de Pescadores de Luarca: "Habría que buscar la fórmula que diera a esta actividad el atractivo necesario para que se incorporen jóvenes"

María Elvira García Pérez, nacida en 1969 y natural de El Franco, diplomada en Relaciones Laborales y Técnica Superior en Informática de Gestión, es secretaria y gerente de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario de Luarca desde el 23 de diciembre de 2019. Fue nombrada Secretaria por Cabildo de 31 de enero del siguiente año y ratificado su cargo en la sesión de de la Junta General el 13 de marzo 2020. Lo cuenta ella: "Mi llegada a la Cofradía fue algo inesperado ya que entré para cubrir una baja pensando que sería para uno o dos meses". "Después, las circunstancias fueron cambiando hasta llegar a la situación actual". Su conocimiento del sector y sus ganas de trabajar son sus grandes aliadas. Gran lectora y fiel caminante, se ayuda de a ambas aficiones para desconectar de la actividad diaria y del estrés, que es mucho.

-Mujer en un mundo masculinizado, ¿cómo se lleva?

-Sí, es verdad que es un sector mayoritariamente masculino, me encontré con muy pocas mujeres trabajando tanto en las Ccofradías como en el cargo de secretarias. De hecho, cuando me incorporé, me llamó la atención que solamente hubiera dos secretarias en las Cofradías del Principado de Asturias. Nunca he sentido presión por ser mujer o que no me valorasen, no solo por no ser hombre, sino por no venir ni tener conocimientos del sector pesquero antes de entrar en esta cofradía. Tuve la suerte de que en todo momento han tenido mucha paciencia en mi proceso de adaptación al puesto y conté con una persona que me apoyó y ayudó mucho desde el inicio. Me gustaría resaltar que aunque la mayoría de los trabajadores en las lonjas son varonres, como nota anecdótica, en la plantilla de la Cofradía de Luarca es mayoría mujeres.

-Analice cómo está el sector.

-El sector tiene varios problemas que son de difícil solución para su continuidad y que están claramente definidos. Uno de ellos son los cupos. Es difícil gestionar cuando añadimos a la disminución de las capturas los cupos aplicados a las distintas especies. Un segundo problema es el relevo generacional, que aunque no es un problema único en el sector pesquero, vemos como cada vez más embarcaciones quedan amarradas en el puerto sin opciones de compra y esperando un desguace. Y como último de los tres problemas más importantes, la falta de personas que quieran entrar a trabajar. Hay embarcaciones que están amarradas porque no encuentran tripulantes para salir a la mar. Haría falta trabajadores formados para poder tener alguna esperanza de futuro.

-Qué soluciones o propuestas plantea.

-Si tuviera una varita mágica... la petición no sería única ya que, al no haber una única problemática, no hay tampoco una única solución. Pasaría por poder negociar las cuotas de pesca y sobre todo que aumentara la pesca y las campañas fueran más productivas. Habría que buscar la fórmula que diera a esta actividad el atractivo necesario para que se incorporen jóvenes.

-¿Cómo imagina la Luarca pesquera de dentro de una década?

--La actividad del puerto de Luarca en unos años se va a ver muy disminuida ya que muchos armadores están cerca de la edad de jubilación y no se prevé su reemplazo. Hace unos 40 años había como 100 embarcaciones en el puerto de Luarca. Hoy en día hay 25.

-Qué es la cofradía... defínala con pocas palabras.

-No solamente la de Luarca, son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, que actúan como órganos de consulta y colaboración con las aAdministraciones sobre temas de interés general y referentes a la actividad extractiva, pesquera y de comercialización.

Dar forma a la cultura marinera

-¿Qué aspiraciones turísticas tienen?

-Estamos interesados en el turismo como forma de dar a conocer la cultura marinera, lo que implica la pesca artesanal y promocionar la gran calidad de producto que tiene este puerto. Queremos que la gente conozca y reconozca la calidad en los alimentos que consume, así como las artes que se utilizan para su pesca, que sepan que es una pesca artesanal, lo que implica artesanía, así como informarles que los pueden consumir en la mayoría de los establecimientos de Luarca.

-¿Funcionan las visitas a la cofradía?

-El año pasado se recibieron muchísimas sobre todo a la hora de la subasta. A los visitantes les llama mucho la atención la "subasta a la baja" que es la subasta que se realiza en las lonjas.

-¿Tienen solidez económica?

-Eso es algo que depende de muchos factores. La cofradía se mantiene con el porcentaje de las ventas (canon). Es muy pequeño y cualquier campaña fallida, la subida de la electricidad y un largo etcétera, son variables que muchas veces ponen en peligro su continuidad. Solo nos queda luchar y seguir intentando que una institución tan antigua siga perdurando muchos años más. Cada uno, dentro de nuestras posibilidades, luchamos día a día para que siga funcionando y ayudando en nuestras en la gestión a las embarcaciones, por supuesto, siempre dentro de nuestras competencias.

-¿Qué hace la cofradía que no se sepa por y para Luarca?

-Da emple de forma directa e indirecta a muchas familias, armadores, marineros, mariscadores, compradores, transporte, servicios, etcétera. Al mismo tiempo, es un referente en el puerto de Luarca así como un atractivo turístico.

-¿Es díficil mantener activa y con orden esta entidad con derechos propios?

-Por toda la problemática existente mencionada anteriormente, sí, es difícil mantener la actividad de la Cofradía. Cada vez nos imponen más restricciones, permisos etc., tanto a la Cofradía como a las embarcaciones, resultado de todas las políticas, situación que complica y muchas veces hace que se abandone el desarrollo de la actividad pesquera.

-¿Debería intervenir más el Principado?

-Desde la Dirección General de Pesca intentan ayudar en la medida de sus posibilidades. Les hacemos llegar nuestros problemas, pero ellos también tienen sus limitaciones y no siempre pueden dar solución a todas nuestras necesidades. Muchas veces están supeditados al cumplimiento de la normativa de ámbito nacional o europea.

La autogestión, un acierto

-Algunos planes de explotación como el del percebe, en Luarca dependen de los mariscadores. ¿Qué le parece esta propuesta; debería extenderse?.

-En el año 2020 solicitamos a la Dirección General de Pesca que se nos concediera la autogestión del Plan de Explotación del Percebe. Después de muchas negociaciones se nos concedió la autogestión como Plan experimental. No diré que es todo fácil, de hecho no siempre es fácil llegar a un consenso, pero todos están de acuerdo que es la mejor forma de rentabilizar el recurso. Entendíamos que se necesitaba decidir cuándo se podía ir o no al percebe, ya que a veces o se perdía el día porque estaba la mar muy mala para ir a trabajar, o había una caída del precio y no era rentable su explotación.

La gerente de la entidad pesquera, en su despacho, en Luarca. / Miki López

-¿Hay menos percebes? ¿Está en peligro la especie?

-Somos conocedores de que el recurso estaba débil. Por eso, la mejor forma de rentabilizarlo era sacar provecho de los días que se nos concedían para su explotación sin poner en peligro la vida de los mariscadores al no querer perder un día hábil, aunque hubiera mal tiempo. Hoy en día hay más planes de explotación que también solicitan la autogestión. En este punto, la cofradía de Luarca fue pionera; fue la primera en conseguir la autogestión.

-¿El furtivismo sigue haciendo mella?

-El furtivismo sigue siendo uno de los principales problemas para el desgaste del recurso, pero, de momento, aunque se realice vigilancia no puedo constatar que se vea reflejado una disminución del problema.

-Hable de Luarca.

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-La villa tiene mucho potencial y también la problemática similar de otros muchos concejos vecinos y la fortaleza de su atractivo turístico. En unos años entiendo que el problema del relevo generacional se dará en muchos sectores, no solamente en el colectivo de la pesca. Espero que el turismo se desestacionalice y poder sacar provecho de este sector. Tendremos que estudiar seriamente nuestras fortalezas, para poder desarrollarlas y ponerlas en valor, así como estudiar nuestras debilidades e intentar aprender de ellas.