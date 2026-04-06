El antaño recinto ferial de Otur se convertirá en un espacio deportivo para entrenamientos

En Otur hay un edificio que lleva años esperando una segunda oportunidad. Nació como recinto ferial, con vocación de dinamizar el occidente asturiano, y terminó convertido en ejemplo de planificación fallida. Hoy, más de una década después, vuelve a entrar en la conversación pública. Esta vez, con una nueva promesa: ser un polideportivo.

"El ferial tiene por delante un largo camino de tramitación", admite el alcalde, Óscar Pérez, sin rodeos. Y no es una frase hecha. El problema que condenó el proyecto en su origen sigue ahí: una parte significativa del edificio, en torno al 30%, se levanta sobre un suelo no permitido. Un defecto que, en la práctica, invalida todo el conjunto.

Interior de las instalaciones, donde se guarda material del Ayuntamiento. / Ana M. Serrano

La solución pasa ahora por rehacer el encaje legal desde cero. El Ayuntamiento ha encargado un estudio de implantación, una herramienta urbanística que busca, en palabras del regidor, "meter el edificio en norma" y adaptarlo a un suelo compatible con su uso. No será rápido. Los plazos que se manejan oscilan entre tres y cinco años. Solo entonces, si todo sale según lo previsto, el recinto podrá ser legalizado.

Un espacio funcional, sin gradas

Y ahí comenzaría otra historia. El regidor asegura que el futuro que se dibuja para Otur no tiene nada que ver con el pasado. Donde hubo ferias, expositores y actividad económica, "se proyecta ahora un espacio funcional, casi silencioso: un centro deportivo de entrenamiento. Sin gradas. Sin público. Sin competición".

"Va a haber cancha y vestuarios, pero no lugar para el público", subraya el alcalde, insistiendo en el matiz. No se trata de crear un nuevo pabellón para eventos, sino de responder a una necesidad mucho más cotidiana: la falta de espacio. En Valdés, las instalaciones deportivas trabajan por encima de su capacidad. El polideportivo municipal y el del instituto están "al 120% de ocupación". "Equipos que se solapan, horarios ajustados, falta de huecos...", advierte al alcalde. La imagen es la de un sistema saturado.

Imagen del ferial de Otur. / Ana M. Serrano

La idea es sencilla: trasladar entrenamientos al nuevo recinto para liberar carga en las instalaciones actuales. Un club del concejo (el alcalde evita dar nombres) podría tener allí su base diaria, dejando espacio para otros. Un efecto dominó que permitiría reorganizar el uso deportivo en todo el concejo.

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El planteamiento va más allá: disponibilidad amplia, incluso continua, y acceso sin discriminaciones. "Un equipamiento pensado no para el espectáculo, sino para el uso intensivo", añade Pérez. En todo caso, ahora toca esperar y resolver el laberinto urbanístico. Después, redactar el proyecto. Y finalmente, encontrar financiación.