María Bueno, portavoz del PP: "¿Qué haría yo por Valdés? Alfombra roja para las empresas, para que se instalen aquí con todas las ayudas y con todo el arrope que puede dar un ayuntamiento"

María Bueno (La Granda, 1981) se recuerda estudiando Trabajo Social en Gijón, pero como buena persona curiosa que es y se confiesa, pronto se fijó en un cartel que promocionaba los estudios de Auxiliar de Vuelo. Se matriculó más tarde en una academia en Oviedo, cuando terminó se fue a vivir a Inglaterra para mejorar su inglés y "nada más volverme, a los quince días, ya me cogieron en Vueling". Después dio el salto a Air Europa. En ERTE tras la pandemia, decidió que era el momento de cambiar porque la enfermedad de su padre, un referente para ella, empeoraba. Hoy trabaja en el Ayuntamiento de Coaña como coordinadora de proyectos sanitarios, estudia Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico y está al frente de la oposición valdesana bajo las siglas del PP. En la pasada cita electoral logró 1.300 votos (21,5%) y cuatro concejales.

–¿Contenta en la zona rural?

–Me gustaba Madrid, disfruté Madrid, quemé Madrid. Me gustaba mucho el trabajo, pero llega un momento de tu vida que ya te empiezan a pesar otras cosas. Yo soy muy familiar y mi madre ahora tiene 84 años. Cuento estás fuera te pierdes muchas Navidades, muchos cumpleaños, muchas cosas… y eso ya te empieza a pesar. Un año antes ya le decía a mi padre: "Tengo ganas de volverme al terruño, papá". Pasó la pandemia y se fueron desencadenando los acontecimientos. No fue nada planeado. Te viene la vida así y la coges.

–¿Cómo surgió el paso a la política?

–Yo no estaba afiliada al Partido Popular, pero siempre me gustó muchísimo la política. Me apasiona la política, me gusta. Al final es ayudar, echar una mano, es un servicio. Y la política al final es cómo hay que verla, como un servicio. Un servicio a los demás. Poder ayudar y poder hacer cosas para los demás y para el bienestar de los demás. A mi padre le gustaba mucho la política, entonces yo eso lo mamé en casa. Yo tengo recuerdo de estar con mi padre cuando había elecciones viendo la tele y de ahí no se movía nadie. De hecho, me acuerdo una vez que fui a ver a mi hermana y estaba Luis Venta. Y me dice: "¿Pero tú dónde estás?". Digo: "Yo estoy viviendo en Madrid". Y me contesta: "¿Y por qué no te metes en política?". En ese momento le dije que no.

–¿Qué pasó después?

–Yo me vine para aquí con el tema de la pandemia y Carlos López, entonces presidente y portavoz, me dijo: "María, ¿cómo no te animas y te metes en la Junta Local?". Y entonces sí fue el momento. Me afilié, entré en la Junta Local de Valdés y luego ya... la historia que todos conocemos.

–¿Cómo está de salud el PP de Valdés?

–Ahora está en gestora y eso parece que es malo, pero no. Es una transición. Es otro instrumento que tiene el partido. Cada partido se organiza de una manera distinta y entonces para la gente es como… "una gestora"… no, no. Es otro instrumento más que tiene el partido, sin darle más importancia que la que tiene.

–¿Están, en todo caso, en un buen momento?

–Pues sí. La política municipal, y más estando en la oposición, es dura. Es muy dura porque tú tienes tu trabajo, tienes tu vida familiar y tienes que ir jugando con todo ese tipo de cosas. A mí se me acumulan los expedientes. Soy una persona muy curiosa, en el sentido de que me gusta aprender, preguntar: "¿Y por qué esto es así? ¿Por qué no se puede hacer así?". Trato de estudiar muy bien cada expediente. Me gusta leer las cosas, subrayarlas… me gusta el papel. Y entonces... se te acumula el trabajo. Y luego tenemos nuestras reuniones, siempre las hay cuando hay un Pleno. Si se requiere otra más, se hace sin problema.

–Es una organización complicada…

–Es una organización que puedes llevar de gente que no se dedica a la política como algo profesional. Y más estando en la oposición. Es durete.

–¿Qué tiene pensado de cara a las próximas elecciones? ¿Será la candidata a la Alcaldía del PP?

–Esas cosas siempre dependen de la dirección regional. Es algo que no me paré a pensar en ningún momento todavía. Tiene que ser "algo" y alguien que se ajuste al proyecto que el Partido Popular quiere ofrecer a la gente. Yo siempre estoy a disposición del partido. Allá donde me quieran mandar o lo que quieran que haga, lo voy a hacer. Ahora mismo hay muchas cosas que hacer en Valdés. Ya tengo meses para acumular trabajo.

A disposición del partido

–¿Pero está animada?

–A mí es que me gusta mucho la política. Quiero decir, que a mí me va a seguir gustando la política. Y ya sea para ser portavoz o para pegar carteles, yo siempre voy a colaborar.

–Se decantó por el PP…

–Sí, porque es lo que más se parece a lo que pienso. Y los años que estuve dando vueltas por el mundo te hacen ver justo lo que no quieres para tu casa. Ni para tu tierra. Ves que países gobernados principalmente por la izquierda que no van bien. Véase Argentina, véase Venezuela… muchos países de Latinoamérica que tienen mucho que ofrecer pero están prácticamente viviéndo en miseria. Ydices tú: "Yo esto no lo quiero para mi país". Ni lo quiero para mi tierra.

–¿Qué proyectos tiene para Valdés?

–Se necesita trabajo como el comer. Si hay trabajo, la gente arranca, ves vida por la calle, ves la vitalidad. Aquí en el sector primario prácticamente lo tenemos todo. Tenemos pesca, tenemos ganadería, tenemos agricultura. Ves que en la rula no tienen gasoil todos los días, que eso es un problema económico para la rural. Tenemos una de las mejores fabas, por no decir casi la mejor faba de Asturias, me atrevo a decir, no se le está dando impulso suficiente. Tenemos unas ganaderías de leche tremendas y luego tenemos la autovía que prácticamente nos llega a la puerta de casa y tenemos un polígono industrial. Entonces, hay que salir del Ayuntamiento, picar puertas, ofrecer beneficios fiscales... ¿Qué haría yo por Valdés? Alfombra roja para las empresas que se quieran instalar aquí con todas las ayudas y con todo el refuerzo y el arrope que puede dar un ayuntamiento para que se cree empleo, que es lo que más se necesita a día de hoy.

María Bueno, con el Arco Bayón del Palacio del Marqués de Ferrera al fondo. / Miki López

–¿Cree que el gobierno no persigue ese gran proyecto: atraer trabajo?

–Yo creo que está en otra línea. Y con esto, no voy a hacer mi crítica contra Óscar… cuando estás en la política municipal entiendo que todos queremos lo mejor para nuestro concejo.¿Qué pasa? Que el pensamiento que puede tener el alcalde de Valdés o el grupo del Partido Socialista no es el que tiene el Partido Popular. Es muy fácil que tú tengas unos presupuestos, un dinero, y lo gastes en lo fácil. Y aquí no se trata de gastarlo en lo fácil, hay que saber gestionarlo. ¿Que el turismo está bien? Sí, pero vivimos en el norte, llueve, el tiempo es el que es y tienes que adaptarlo. Tenemos tres meses de turismo, la población nos crece una barbaridad, seguimos teniendo la misma infraestructura y es muy difícil poder equilibrar todo eso. Y no se puede vivir de tres meses al año. Entonces, como decía mi padre, lo que no puedes hacer es poner los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar. Tenemos un concejo muy grande. Nuestra masa forestal es tremenda.

–O sea, que para usted el Ayuntamiento está muy centrado en turismo y no en otros sectores estratégicos.

–Es lo fácil. ¿A ti te llega el dinero y dices: 'Venga, voy a comprar los jardines de la Fonte Baixa'. Eso es soltar dinero. No, hombre, no. Hay que hacer otro tipo de cosas. Hay que hacer estudios, hay que ver por dónde crecer. Falta vivienda para los jóvenes y yo lo que no quiero es que los jóvenes del concejo se vayan por obligación. Que se vayan porque quieran, no porque no tengan nada aquí. Porque aquí no tienes nada que te atraiga para quedarte. Y es muy triste.

–¿Tiene el PP medidas concretas?

–Tenemos líneas de trabajo claras en la cabeza, que estamos ya estructurando en medidas concretas para los próximos años. Sabemos que Valdés necesita avanzar en tres ejes fundamentales: empleo, vivienda y sanidad. Muchas de estas cuestiones requieren también coordinación con el Principado. ¿Cómo está el hospital de Jarrio? Hay unos profesionales maravillosos, pero es evidente que hay que reforzar la sanidad e incentivar la llegada de profesionales a las alas con medidas eficaces.

–Ahora mismo tienen una polémica sobre la mesa, que es la depuradora de Trevías. ¿Cómo lo está viviendo y qué postura tiene?

–Hay que estar al lado de los vecinos. No entiendo la cabezonería del Alcalde. Es que no los quiere escuchar. Y ahora mismo está teniendo una batalla con una parroquia entera. Y una parroquia como Trevías. Y yo lo que quiero es que tú, como alcalde, como gobernante, estés donde estés, tienes que sentarte e intentar buscar soluciones.Y, ojo, si te equivocas, es muy humano y probablemente te honra como persona decir: "Oye, pues mira, este planteamiento inicial estaba equivocado; vamos a buscar una solución conjunta para que sea beneficiosa para todos. Y lo estamos viendo últimamente en redes con una lucha con Sandra GIl, que fue concejala, yo diría que fue mano derecha. Sandra era un peso pesado dentro del Partido Socialista. Y es incomprensible lo que está pasando. Yo no lo entiendo. No entiendo que un alcalde haga lo que está haciendo… no sé si es por ego, no sé por lo que es. Los vecinos quieren buscar una solución. No quieren pelea. Yo pude visitar el sitio donde quieren ubicar la depuradora de Trevías y una cosa es verlo en plano y otra cosa es verlo en directo. Aquí no puede ser. Ves una casa aquí pegada, ves otra casa más pegada… hablas con un vecino y te dice: 'A mí me van a expropiar una huerta y todavía ni me avisaron'. Y dices tú: "¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué esta prisa?".

–Se podría apreciar oportunismo político.

–Yo lo que tengo muy claro es: esto puede que me beneficie políticamente, pero igual vecinalmente no. Y siempre me voy a quedar con lo vecinal. Siempre. ¿Me puede traer un gasto político? Puede ser. Pero es que la política municipal es hacerle la vida mejor a tus vecinos. Mire, cuando la parroquia rural de Barcia y Leiján tuvo problemas con el Ayuntamiento yo los apoyé, porque creía que era lo justo.Y apoyo a la parroquia de Trevías, gobernada por Sandra Gil, que es del Partido Socialista, porque creo que es lo justo. Si hubiera lucha política, no lo haría. Pero es que creo en lo que están pidiendo los vecinos.

–¿Y hay cosas que haga bien el gobierno municipal?

–Sí. Podemos llegar al entendimiento. Hace una semana o quince días, el alcalde llamó a la oposición para asistir a una reunión por el tema de la residencia pública. Y los tres partidos tenemos claro que es algo muy necesario para el concejo. Va a traer que nuestros mayores se puedan quedar aquí y también va a traer mucho empleo. Yo con el alcalde hablé de muchas cosas. Yo creo que todos buscamos lo mejor para el concejo, pero lo que pasa es que la forma de gestionarlo es distinta. Y muchas veces el Partido Socialista vota en contra no por el qué, sino por el quién. Eso a mí no me gusta. Si algo está bien, está bien.

–¿Qué se lleva de la política?

–Muchas cosas buenas. Conocimiento para parar un tren. Conoces a mucha gente. Y que un vecino se te acerque y te diga "sigue"… eso te emociona… Se te ponen los pelos de punta. Cuando fuimos a la manifestación para apoyar a los trabajadores de Ence recibí muchos mensajes: "Gracias por venir". Y esas cosas te llenan. Y luego, por ejemplo, vestirme de asturiana en la Vaqueirada siendo concejala. ¡Uf! Para mí es muy intenso. Es mi raíz. MI padre estaría muy orgulloso. Fue él el que me dijo: "Esto se acaba, tu vida no".

–¿Y lo malo de estar en la primera línea, en la administración más cercana?

–El desgaste y los insultos, sobre todo cuando se meten con tu familia. Eso es muy difícil. Yo pido civismo para todos. Porque la política se está convirtiendo en algo que no entiendo.

–El debate es muy bronco…

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–Sí, como hooligans. Y la política municipal no debería ser así.