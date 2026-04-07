El rally Princesa de Asturias volverá a atravesar el concejo de Valdés, su única parada en el Occidente

El Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo volverá a Valdés en su sexagésima tercera edición. Al igual que en la edición del año pasado, la mítica prueba asturiana contará con dos etapas y una de ellas transitará por el concejo valdesano.

Así lo acordaron esta semana el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y el presidente del Automóvil Club Principado de Asturias que corre a cargo de la prueba, Julián Moreno. "El mejor rally, en el mejor concejo", resumió el primero.

"Volvemos porque el público lo agradeció mucho, los caminos transitados son muy buenos y las facilidades municipales fueron totales, encontramos mucha colaboración", subrayó Moreno a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA. El portavoz de la organización explica que la prueba es Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2021, por lo que la presencia en el concejo occidental refuerza su apuesta.

Romet Jürgenson, vencedor en 2025

Aún es pronto para desvelar el itinerario concreto de esta edición, que regresa el próximo septiembre, sin embargo, prometen espectáculo. En la edición pasada participaron 58 pilotos y se impuso el estonio Romet Jürgenson.

"Un evento de esta magnitud siempre tiene en el concejo de Valdés su casa y podemos decir que ya somos firmes aliados de la organización", defiende el primer edil valdesano, quien explicó que volverá a haber dos tramos en Valdés. Por un lado, el denominado "Tramo de Luarca", que tendrá un reagrupamiento en el mismo puerto luarqués, y, por otro lado, el tramo Valle del Esva, que se adentrará por el interior del concejo.

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"Nos darán un espectáculo único. Es una gran apuesta de este Ayuntamiento atraer eventos de calidad y,, sin duda lo estamos logrando", añadió el alcalde, convencido de que esta prueba posiciona al concejo en lo deportivo y también apoya la promoción del turismo, la hostelería y el comercio local.