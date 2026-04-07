La Semana de la Salud de Luarca incluye talleres sobre emociones, deporte, prevención del cáncer y una feria el sábado

El Ayuntamiento de Valdés impulsa una nueva edición de la Semana de la Salud en Luarca, una iniciativa organizada por la Concejalía de Salud que se desarrollará hasta el domingo. El programa, que arrancó ayer, lunes, reúne una amplia variedad de actividades orientadas a fomentar hábitos de vida saludables y a sensibilizar a la población sobre la importancia del bienestar físico y mental.

Durante toda la semana, la villa acogerá propuestas divulgativas, educativas y participativas dirigidas a diferentes públicos. La programación aborda ámbitos como la prevención, la salud mental, la actividad física o la concienciación frente a enfermedades, contando además con la implicación de profesionales, colectivos y entidades del concejo. La concejala de Salud, Silvia García, destaca que esta cita "refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", al tiempo que anima a vecinos y vecinas a sumarse a las actividades.

Talleres para conocer de cerca las emociones

El programa comenzará hoy, martes, Día de la Salud Mental, con el taller "Espejo de las emociones" en el instituto Carmen y Severo Ochoa, seguido a las 11:30 horas del mismo taller, pero esta vez a través de gafas virtuales en el Centro de Día de Luarca y, ya por la tarde, a las 18:00 horas, una sesión dedicada al desarrollo cognitivo e impartida por la neuróloga Carmen Martínez en el Centro de Personas Mayores de Trevías.

El miércoles 8, Día del Voluntariado y Primeros Auxilios, se desarrollará una visita a distintos centros educativos del concejo y al Centro de Apoyo a la Integración de Canero con la participación de Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja y XEGA, además de un taller de prevención de accidentes cotidianos a las 12:00 horas en el Centro Social de Personas Mayores de Luarca.

La actividad física, en el centro

El jueves 9 estará dedicado al Deporte y la Actividad Física, con una charla y actividades deportivas sobre rugby en el Conservatorio de Música gracias a Belenos Rugby Club y el Navia Rugby Club , además de rutas saludables organizadas por Pez y Ardilla con salida en Trevías a las 10:30 horas desde el campo de fútbol y en Luarca a las 16:30 horas desde la Plaza Alfonso X el Sabio.

El viernes 10 se centrará en la sensibilización y concienciación contra el cáncer con un taller sobre "14 medidas preventivas contra el cáncer" a las 12:00 horas en el Centro Social de Personas Mayores de Luarca y, por la noche, a las 20:00 horas, un teatro solidario en el Conservatorio donde el grupo "La Algarabía" de la Asociación Española Contra el Cáncer de Avilés representará la obra "Las figurantas", adaptación de Aída Valladares.

La gran feria, el sábado

La prograación continuará el sábado 11 con la celebración de la Feria de la Salud entre las 11:00 y las 14:00 horas en la Plaza Alfonso X el Sabio, que incluirá además un podcast en directo a cargo de "Nitito Cuéllar, Siente Occidente", junto con actividades como el escape room "Misión Bienestar" y la gymcana nocturna "Código Salud" en la Casa de la Infancia y la Juventud.

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El domingo 12 se cerrará la semana con el Día de la Bicicleta, cuya salida está programada para las 11:30 horas en la Plaza Alfonso X el Sabio.