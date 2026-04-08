El área de autocaravanas de Luarca cumple tres años, triunfa entre los turistas europeos y se consolida como parada obligatoria en la costa asturiana

Apenas a dos kilómetros del centro de Luarca, el área de autocaravanas del municipio se ha consolidado como una parada obligatoria para el creciente turismo itinerante que recorre la costa occidental asturiana. El recurso es gratuito, con servicios de descarga de aguas residuales y carga de agua limpia, además de un espacio de picnic que ofrece unas bellas panorámicas de la localidad. La pasada Semana Santa se cumplen tres años de su apertura en una parcela junto a la estación de tren de la capital valdesana y el balance, a la vista de las opiniones de los usuarios, no puede ser más positivo.

El concejal de Turismo de Valdés, Ismael González, confirma las buenas sensaciones respecto a esta infraestructura, inaugurada en 2023. "Está dando muy buen resultado aunque no tenemos cifras concretas, al ser un aparcamiento gratuito sin ningún sistema de conteo", explica el edil. A pesar de la falta de métricas exactas, la realidad diaria demuestra su éxito: "La sensación es que a lo largo de todo el año tiene un uso muy importante".

Vista del área luarquesa. / Miki López

Casi un 4 sobre 5

La percepción del Ayuntamiento coincide plenamente con la de los propios autocaravanistas. En Park4night, una de las aplicaciones de referencia para este tipo de viajeros, el área de Luarca acumula más de 260 reseñas que le otorgan una puntuación cercana a los cuatro puntos sobre cinco.

El perfil de los usuarios evidencia, además, la capacidad de Luarca para atraer turismo internacional. Viajeros franceses, alemanes e ingleses dejan constancia de su paso por la villa blanca en comentarios que destacan, sobre todo, la comodidad de las instalaciones en temporada media y baja. "Un lugar estupendo con zona de barbacoa y mesas de picnic. El agua y los desagües funcionan bien", señalaba un turista inglés el pasado mes de febrero. Por su parte, un usuario francés agradecía en marzo la "hospitalidad" del municipio, describiendo el lugar como un "aparcamiento cómodo, de fácil acceso y cerca del pueblo".

Quince plazas reservadas

Las vistas, la tranquilidad y el buen funcionamiento de los servicios básicos son los grandes puntos fuertes que resaltan los viajeros. El área en sí misma tiene espacio reservado para 15 autocaravanas, sin embargo, pueden entrar hasta 65 en la zona de aparcamiento contigua en la que también pueden estacionar los turismos.

Noticias relacionadas

El principal inconveniente que señalan los usuarios en la plataforma Park4night llega durante la temporada alta estival, cuando la afluencia masiva provoca que la explanada, a pesar de su amplitud, se quede pequeña. Con todo, el Ayuntamiento no tiene previsto crear nuevos espacios para la pernocta, si bien sí que tiene en proyecto ir dotando al área de otros servicios que puedan mejorarla atención a este tipo de turistas, al alza.