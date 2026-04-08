Obras en la N-634 en el tramo que comunica Valdés y Salas: el Ministerio de Transportes destina 1,38 millones para arreglar 28 kilómetros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invierte 1,38 millones de euros en 28 kilómetros de la carretera nacional 634 entre los kilómetros 464,65 y 483,5 y 455,5 y 464,65, entre los concejos de Valdés y Salas. Son puntos concretos donde el paso del agua, el frío y el tráfico pasado ha pasado factura en los últimos dos años.

Según el Ministerio, hay "grietas, baches y desgaste". a ejecución obligará a adaptar la circulación, en su caso. Habrá cortes de carril y el tráfico se desviará al carril contiguo, en un intento de compatibilizar las obras con la movilidad diaria. No obstante, se ha optado por preservar los fines de semana y festivos, cuando, por norma general, no se prevén afectaciones, aliviando así el impacto sobre los desplazamientos.

Si el tiempo lo permite, condición clave para las obras previstas, los trabajos concluirán en junio. Será entonces cuando estas carreteras, muy utilizadas por valdesanos y salenses, recuperen su funcionalidad plena tras un invierno especialmente duro.

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Esta actuación en la zona interior del concejo valdesno y en Salas forma parte de un plan más amplio desplegado por el Ministerio en distintas comunidades autónomas como Galicia, Madrid, Castilla y León, Aragón o Murcia. Un esfuerzo "coordinado" para reparar los daños que ocasionaron los temporales restituir la seguridad en la red viaria estatal.