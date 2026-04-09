Luarca vuelve a poner la mesa: gastronomía, artesanía y turismo en alza en esta fecha que debes agendar

Luarca continúa consolidándose como destino turístico en auge. Su combinación de paisaje marinero, patrimonio cultural y una oferta creciente de ocio ha favorecido que, en los últimos años, la villa se afiance como un punto de referencia de actividades diferentes.

En ese contexto, la gastronomía se ha convertido en uno de los pilares de su proyección. Y ahí entra en juego la tercera edición de GastroLuarca, que se celebrará del 1 al 3 de mayo en la plaza Alfonso X el Sabio. Una cita que, según la concejala de Ferias, Andrea Magdaleno, "se está consolidando ya como una feria gastronómica y artesanal muy importante en el Occidente".

La cita nace con un objetivo claro: dar visibilidad a los productores locales. "Hacemos una feria por y para ellos", explica la edil. No se trata solo de vender, sino de generar un espacio de encuentro donde los expositores puedan mostrar sus productos y, al mismo tiempo, establecer relaciones entre sí.

La oferta será "amplia y directa al paladar": quesos, jamón con denominación IGP, cervezas artesanas, embutidos, mieles y productos frescos de la huerta. A ello se suman degustaciones, como la de jamón prevista para el domingo por la mañana.

Entre las novedades destaca el llamado "Rincón de Sabores de Asturias", un espacio pensado para acercar al público distintas elaboraciones de sidras y vinos asturianos. La experiencia estará coordinada por la empresa Tastu Drinks, de reciente creación, que apuesta por un formato participativo y cercano. "Será una experiencia muy atractiva", subraya Magdaleno.

Nuevas demandas y 30 puestos confirmados

La cita también quiere ser inclusiva y adaptarse a las nuevas demandas. Por eso, además de la presencia de una food truck, se incorpora por primera vez una propuesta 100% sin gluten, en línea con una oferta gastronómica "cada vez más diversa".

Con 30 puestos ya confirmados, la organización habilitará una zona con mesas y sillas para facilitar la estancia del público, además de una carpa equipada para garantizar el desarrollo de la feria independientemente del tiempo.

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Más allá del encuentor en sí, Gastro Luarca se presenta como una "herramienta de impulso para la economía local", según la concejala. "Esta cita es clave para promover la riqueza gastronómica y darle un impulso fuerte a la artesanía del concejo", dice Magdaleno, quien concluye algo, para ganar más participación solo falta que acompañable el tiempo.