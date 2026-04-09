El rugby entra en el aula de Valdés y ofrece lecciones de respeto y esfuerzo

No todas las charlas dirigidas a escolares dejan la misma huella. La que vivió el alumnado de quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de la ESO de Valdés (de Trevías a Luarca y pasando por las distintas escuelas del Colegio Rural Agrupado) con dos jugadores de rugby sí pareció hacerlo este jueves en el marco de la Semana de Salud que organiza con mimo el Ayutnamiento valdesano. No fue solo una charla sobre deporte.

Fue, sobre todo, una conversación sobre valores, esfuerzo personal y maneras de encontrar un lugar en el mundo de la mano de Abraham Tamargo, jugador asturiano con trayectoria en España y en el extranjero, y Bernie Taulealo, neozelandés, profesional del rugby desde hace más de una década. Los dos, ambos del Belenos de Avilés, respondieron a preguntas muy distintas. Algunas ingenuas, otras muy certeras, pero entre todas dibujaron una imagen bastante completa de lo que significa este deporte dentro y fuera del campo.

Del marcador a la filosofía

Las preguntas más importantes no tuvieron que ver tanto con el marcador como con la filosofía del rugby. Cuando los jugadores hablaron del respeto, quedó claro que ese es "el pilar de todo" en este deporte conocido desde el punto de vista más mediático por la singular haka de los All Blacks. "Respeto al árbitro, al rival, a los entrenadores y también a las reglas", dijeron.

En un tiempo en el que muchos deportes se viven desde la protesta o la exageración, el rugby apareció ante los estudiantes de Valdés como una disciplina donde la "honestidad", como se desprendió de las palabras de Juanjo Yango de Navia Rugby, sigue teniendo prestigio. "Reconocer una falta", "no provocar al adversario al celebrar un tanto" y entender que el equipo "está por encima del lucimiento individual" fueron ideas que se repitieron durante toda la sesión.

Respeto en la celebración

Precisamente una de las respuestas que más llamó la atención fue la referida a la celebración de los puntos. Abraham Tamargo explicó que en rugby existe una cultura del respeto que hace ver la celebración exagerada como una provocación. "Se festeja con los compañeros, sí, pero sin humillar al rival", respondió al alumnado.

También resultó especialmente reveladora la pregunta sobre qué hace falta para jugar al rugby. Los alumnos quisieron saber si existe una altura máxima o un físico ideal, y la respuesta fue una pequeña lección de inclusión. "No, no hay un único cuerpo para este deporte". "En el rugby caben jugadores altos, bajos, corpulentos o ligeros", contó Tamargo. "Hay quince posiciones distintas y cada una exige cualidades diferentes", añadió. La idea, expresada con sencillez, fue potente: el deporte "te pone en tu lugar" según tus condiciones. Dicho de otro modo, casi todo el mundo puede encontrar su espacio en este deporte que combina a la perfección disciplina y respeto.

Un momento de la sesión práctica, en el polideportivo del instituto de Luarca. / Ana M. Serrano

Uno de los momentos más humano de la jornada llegó cuando Abraham Tamargo habló de sí mismo. Un alumno le preguntó qué le inspiró a jugar, y más tarde, a otra pregunta, él profundizó en algo todavía más interesante: cómo había superado la etiqueta de "gordito" que, según él mismo contó, arrastró de pequeño. Su respuesta fue una de las más valiosas de toda la charla.

Explicó que quizá no servía para otros deportes más asociados a la velocidad o a cierta imagen física, pero que el rugby le enseñó que también había un lugar para él, que podía aportar, defender, avanzar y ayudar al equipo. Esa respuesta convirtió la conversación en algo más que una actividad escolar. Habló de autoestima, de crecimiento y de cómo un deporte puede transformar la manera en que una persona se mira a sí misma.

Cuidar la alimentación y el descanso

Otra de las cuestiones que interesó mucho a los escolares fue la relacionada con la exigencia del rugby profesional. Los jugadores contaron que cuidan mucho la alimentación, que entrenan varias veces al día y que la recuperación después de los partidos es fundamental. También hubo espacio para la dimensión internacional de este deporte. Cuando se le preguntó por el mejor equipo o la mejor experiencia de su carrera, Abraham Tamargo señaló su etapa en Nueva Zelanda como especialmente significativa.

Allí, dijo, el rugby se vive con una naturalidad y una profundidad cultural difíciles de comparar. Bernie, por su parte, habló menos pero aportó precisamente esa conexión con la cuna de una de las tradiciones más conocidas del rugby mundial. Preguntado por la haka, ambos dejaron claro que se trata de una expresión cultural neozelandesa que merece respeto y que no tendría sentido imitar fuera de ese contexto. Fue una forma elegante de explicar a los alumnos que el deporte también está unido a la identidad y a la historia de los pueblos.

Los jugadores del Belenos explicando un ejercicio que hacen durante los calentamientos. / Ana M. Serrano

Las preguntas sobre resultados, clasificación o dinero aparecieron, como era lógico, pero no fueron las que definieron la mañana. Los jugadores no pueden decir lo que ganan por contrato. Pero más importante que saber cuántos puntos vale un ensayo o cuántos partidos quedan para lograr la permanencia fue descubrir de cerca cómo piensan quienes juegan. Y en ese sentido la sesión dejó un mensaje nítido: el rugby no es solo contacto, fuerza o competición; "también compañerismo, disciplina y capacidad de superación".

De hecho, Tamargo indicó que ser el mejor es ser "el mejor compañero" en un deporte de equipo. "Ser mejor es dar tu mejor versión de ti para que el equipo gane".

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La jornada acabó con una divertida sesión práctica y la concejala de Deportes, Silvia García, explicó a los alumnos que "es muy importante hacer deporte para sociabilizar y hacer amigos".