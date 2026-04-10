Cambio en el programa de la Semana de la Salud: el mal tiempo obliga a suspender la feria de este sábado en Luarca

El Ayuntamiento de Valdés ha decidido cancelar la gran Feria de la Salud prevista para este sábado a consecuencia de las malas previsiones meteorológicas. La actividad, que contaba con trece expositores confirmados, se enmarca dentro de la Semana de la Salud, que comenzó el lunes y que está cosechando muy buenos datos de participación.

La concejala de Deportes y Salud, Silvia García, explica que dada la mala previsión, han optado por cancelar. "Solo cancelamos las tres horas en las que estaban previstos los stand al aire libre, el resto de actividades se mantienen. Era arriesgado hacerlo si el tiempo no acompaña y optamos por cancelar", señala. Los trece expositores previstos para este sábado son las entidades y colectivos que están colaborando con todas las actividades de la Semana de la Salud.

Con todo, el resto del programa se ha desarrollado sin incidencias y con buena afluencia de público. "Estamos muy contentos. La respuesta de la gente está siendo muy buena y las actividades están contando con una participación alta", señala. El programa incluyó una amplia variedad de actividades orientadas a fomentar hábitos de vida saludables y a sensibilizar a la población sobre la importancia del bienestar físico y mental.

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El programa de este sábado sí mantiene las actividades del Scape room "Misión Bienestar" y la gincana nocturna "Código Salud" en la Casa de la Infancia y la Juventud. Asimismo se mantiene el programa del domingo 12 cuando se cerrará la semana con el Día de la Bicicleta, cuya salida está programada para las 11:30 horas en la Plaza Alfonso X el Sabio.