Valdés celebra la inversión en Barayo: un proyecto de 50.000 euros para mejorar el espacio público y proteger la duna

Con el objetivo de "mejorar el uso público del espacio y restaurar el sistema dunar", el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, presentó este viernes varias actuaciones previstas en el entorno de la playa de Barayo. El proyecto cuenta con un montante de 50.000 euros, cofinanciados por el programa europeo Next Generation, y se actuará en el aparcamiento y el acceso desde el lado de Valdés, así como en el sistema dunar de este icónico arenal compartido con Navia.

Villar señaló que está previsto mejorar el aparcamiento, convirtiéndolo en un lugar más accesible y seguro, también se mejorará la bajada a la playa con idea de hacerla más accesible para los vehículos de emergencia y salvamento. En este punto explicó que el acceso rodado está restringido para el público en general y que con esta actuación solo se busca que estos vehículos de emergencia tengan radio de giro en caso de tener que acceder al arenal.

Estas actuaciones mantendrán el estado natural de caminos y aparcamientos, ya que no está previsto su asfaltado. Por último, se actuará en la valiosa duna de este arenal. Contó Villar que el enclave ya fue objetivo de una actuación concreta de recuperación del sistema dunar a través del Life ARCOS, pero se trata de un lugar sensible en el que hay que seguir trabajando. "Vamos a reponer vegetación autóctona, acordonar las dunas y a colocar carteles interpretativos para que los usuarios sepan que es un bien muy escaso, un hábitat protegido y que está afectado por el cambio climático y necesitamos preservarlo", señaló Villar, acompañado por el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.

En imágenes: El Principado plantea la mejora del aparcamiento y el acceso a Barayo desde el lado de Valdés / T. Cascudo

"Buena noticia"

El primer edil valdesano subrayó lo emblemático de este arenal compartido con Navia y agradeció esta "inyección de recursos" para mejorar su entorno. "Para nosotros es una noticia francamente buena, llevamos muchos años apostando por recuperar espacios naturales y de interés cultural", subrayó sobre esta obra que estará lista el próximo junio.

Óscar Pérez, que también agradeció la cooperación estrecha que mantiene con el Principado, indicó que esta mejora en el aparcamiento se suma a la realizada en la playa de Otur, que este verano estrenará un aparcamiento con casi 200 plazas.

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La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias señala que esta intervención en la Reserva Natural Parcial de Barayo permite proteger "un valioso tramo del litoral occidental asturiano donde la desembocadura del río que le da nombre conforma un complejo estuario de gran valor ecológico y paisajístico". Exponen que esta mejora se enmarca en un conjunto de inversiones en varios espacios costeros protegidos que supera los 600.000 euros y están cofinanciadas con fondos europeos