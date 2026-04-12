Luarca pedalea por la salud: más de cien vecinos participan en la ruta familiar

Más de un centenar de personas se subieron en la bicicleta este domingo en Luarca para celebrar el Día de la Bicicleta y clausurar la Semana de la Salud, que comenzó el pasado lunes 6 con diferentes talleres, charlas y actividades culturales dirigidas a promover la prevención, la salud mental, la actividad física o la concienciación frente a enfermedades.

Participantes en la ruta en bicicleta en Luarca. / R. D. Á.

El tiempo, que impidió la celebración de la Feria de la Salud el sábado, sí permitió disfrutar de la última actividad programada de la semana dirigida al público familiar, con una participación mayoritaria de los menores. La ruta circular salió de la céntrica plaza de Alfonso X El Sabio de Luarca para realizar un recorrido urbano por el centro de la villa, evitando esta vez acercarse a la zona de playas porque había marejada. Una actividad lúdica con la que se pretendía promocionar el deporte, la movilidad sostenible y "a la vez unir diferentes generaciones en torno a la práctica de una actividad saludable", destacó la edil de Salud y Deporte, Silvia García.

Balance positivo de la Semana de la Salud

Una vez clausurada la Semana de la Salud, la concejala realizó un balance muy positivo, en el que destacó la respuesta del público ante todas las propuestas y la calidad de la programación ofrecida.

"Las ponencias que se ofrecieron fueron muy enriquecedoras, merecieron la pena", aseguró García, que hizo hincapié en la buena acogida que tuvieron todas las propuestas por parte de los vecinos, tanto en Luarca y alrededores como las que se llevaron a Trevías, donde reconoció que "la gente se implicó, es muy activa y participativa".

Las iniciativas también se llevaron a los centros educativos, con muy buena aceptación. "Están muy concienciados e incluso nos muestran los temas de salud en los que ellos trabajan para que nuestras propuestas puedan servir de complemento", detalló García, que en general, valoró que Valdés es "un concejo muy participativo, deportivo y que conoce las pautas saludables, por lo que esta semana es una forma de reforzar el conjunto y seguir avanzando".

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La Semana de la Salud en Luarca, una iniciativa organizada por la Concejalía del ramo, con la participación de diferentes colectivos, reforzó el compromiso con la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida en el concejo.