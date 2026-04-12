"La Socala" se une a Trevías y pide otra ubicación para la depuradora

El club de pesca "La Socala" ha hecho público su posicionamiento en relación a la polémica ubicación para la construcción de la estación depuradora de Trevías (Valdés). Los pescadores se alinean con la reivindicación vecinal, que reclama una nueva localización para el equipamiento por su situación próximo a viviendas unifamiliares de la población.

La junta directiva del colectivo, que se reunió este sábado, considera que la necesidad de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Trevías es "urgente", ya que supondrá "el tratamiento de las aguas residuales para que vayan al río Esva con la calidad que se merece por ser un entorno protegido por la Red Natura 2000". No obstante, coinciden con los vecinos de Trevías en que la propuesta de localización para la instalación en el último proyecto "no es la adecuada, puesto que se sitúa a muy escasa distancia de casas unifamiliares y del casco urbano".

Por ello, instan al Ayuntamiento de Valdés, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Principado de Asturias a buscar "una ubicación idónea para realizar el tan ansiado proyecto, que se inició nada más y nada menos que en el año 2017", recuerdan.

Según la opinión de los pescadores de "La Socala", la depuradora debería ubicarse en una zona "lo más despoblada posible, río abajo, cercana al mar y, por supuesto, teniendo en cuenta siempre que no la afecten ni grandes crecidas del río, ni la subida de las mareas", ya que señalan que podrían tener "fatales consecuencias para la estación depuradora y sobre todo para el agua que no llevaría la calidad que debe". En este sentido, insisten en que es "muy importante tener una solución, lo antes posible, dado que las poblaciones crecen y el tratamiento del agua es cada día un reto difícil de alcanzar si no se cuenta con las infraestructuras necesarias".

Noticias relacionadas

Los vecinos de Trevías llegaron a salir a manifestarse por las calles del pueblo para reivindicar el cambio de ubicación de la depuradora a principios de marzo. Reconocen que es "muy necesaria", pero no aceptan que se sitúe tan próxima a las casas de la localidad. En el pueblo permanecen los carteles reivindicativos. Mientras tanto, las instituciones se han comprometido a analizar alternativas y a hacerlo en colaboración con los vecinos para encontrar la solución que satisfaga a todas las partes.